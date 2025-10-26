IR A
Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Confirmó la noticia la Asociación Argentina de Actores. “Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento”.

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Netflix

El mundo del espectáculo argentino está de luto luego de que se confirmara la muerte de una de las actrices de El Eternauta y Buenos Vecinos. Se trata de Claudia Schijman, figura de extensa trayectoria y enorme reconocimiento en la escena teatral y televisiva.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que hicieron la publicación en sus redes sociales, expresando el pesar por la partida de una figura muy querida por colegas, alumnos y seguidores.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, señalaron en X.

La actriz tenía 66 años y hasta el momento no se confirmó el motivo de su deceso. Entre sus últimos papeles se destacó su participación en El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín, además de ser parte del elenco de Buenos Vecinos.

Quién era Claudia Schijman

La actriz, nacida el 8 de agosto de 1959, tuvo tres décadas de trayectoria artística, donde se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine.

Entre sus maestros de actuación se encuentran Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. Su primera presentación en televisión fue en El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad.

Además, participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan. Sus últimos trabajos fueron en las series El eternauta y Menem.

En el mundo cinematográfico participó de los films Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara. Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Por su parte, como docente brindó talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, en escuelas primarias y otros espacios culturales.

