26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei, funcionarios del Gobierno y candidatos de La Libertad Avanza aguardan los primeros resultados en el búnker

El Presidente arribó 18.49 al Hotel Libertador, a la espera de los primeros resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025. También lo hicieron Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Pablo Quirno, Manuel Adorni, Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, entre otros integrantes del Gobierno.

Por

Javier Milei se acercó a saludar a sus seguidores.

El presidente Javier Milei, varios funcionarios del Gobierno y los principales candidatos de La Libertad Avanza se encuentran en el búnker del Hotel Libertador, ubicado en la Avenida Córdoba 690, en pleno microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esperarán los primeros resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025.

La participación electoral fue muy baja.
Te puede interesar:

La participación electoral cayó por debajo del 70%, el peor dato desde la vuelta a la democracia

El jefe de Estado arribó a las 18.49, minutos después del cierre de los comicios y antes de lo previsto. Apenas bajó de la camioneta que lo transportó desde la Quinta de Olivos, se lo vio sonriente y relajado. Se acercó a saludar a los seguidores que se encontraban del otro lado de la valla y levantó un cartel que decía "el futuro es en libertad".

También se encuentran Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Pablo Quirno, Manuel Adorni, Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, entre otras figuras del oficialismo.

Se trata del mismo lugar utilizado durante las elecciones de 2023, cuando Milei fue elegido Presidente, en el que estuvo viviendo durante 79 días, del 22 de octubre de 2023 al 8 de enero de 2024, cuando finalmente se mudó a la Quinta de Olivos, y donde mantuvo varias reuniones en las que se terminó de delinear el Gobierno.

Karina Milei: "Estamos muy contentos"

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, habló desde la puerta del Hotel Libertador, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza. Acompañada por Martín Menem, vicepresidente del partido y titular de la Cámara de Diputados, la hermana del Presidente agradeció a todos porque "han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz".

"Le agradezco a todos los que participaron. Nosotros estamos muy contentos porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo por primera vez en los 24 distritos. También por la Boleta Única. No tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno. Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Le pedimos a todos los fiscales que se queden hasta el último momento para cuidar los votos", agregó Karina Milei.

Embed - KARINA MILEI habló en el búnker de LA LIBERTAD AVANZA

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición.
play

La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

La mamá de Milei había llevado la licencia de conducir y no el DNI.

Elecciones legislativas 2025: el error de la mamá de Milei que se hizo viral en redes

play

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

¿Cuánto importa el resultado de las elecciones?

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Hace 16 minutos
En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 59 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 1 hora
play

Incertidumbre en Fuerza Patria a la espera de los resultados en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora