Javier Milei, funcionarios del Gobierno y candidatos de La Libertad Avanza aguardan los primeros resultados en el búnker El Presidente arribó 18.49 al Hotel Libertador, a la espera de los primeros resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025. También lo hicieron Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Pablo Quirno, Manuel Adorni, Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, entre otros integrantes del Gobierno. Por







Javier Milei se acercó a saludar a sus seguidores.

El presidente Javier Milei, varios funcionarios del Gobierno y los principales candidatos de La Libertad Avanza se encuentran en el búnker del Hotel Libertador, ubicado en la Avenida Córdoba 690, en pleno microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esperarán los primeros resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025.

El jefe de Estado arribó a las 18.49, minutos después del cierre de los comicios y antes de lo previsto. Apenas bajó de la camioneta que lo transportó desde la Quinta de Olivos, se lo vio sonriente y relajado. Se acercó a saludar a los seguidores que se encontraban del otro lado de la valla y levantó un cartel que decía "el futuro es en libertad".

También se encuentran Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Pablo Quirno, Manuel Adorni, Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, entre otras figuras del oficialismo.

Se trata del mismo lugar utilizado durante las elecciones de 2023, cuando Milei fue elegido Presidente, en el que estuvo viviendo durante 79 días, del 22 de octubre de 2023 al 8 de enero de 2024, cuando finalmente se mudó a la Quinta de Olivos, y donde mantuvo varias reuniones en las que se terminó de delinear el Gobierno.

Karina Milei: "Estamos muy contentos" La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, habló desde la puerta del Hotel Libertador, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza. Acompañada por Martín Menem, vicepresidente del partido y titular de la Cámara de Diputados, la hermana del Presidente agradeció a todos porque "han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz".