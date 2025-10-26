IR A
IR A

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Las celebridades y figuras reconocidas del ámbito del espectáculo ejercen su derecho y se acercaron a las urnas en las Elecciones Legislativas.

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 y los famosos, acostumbrados a mostrar si vida cotidiana, no hicieron excepción para compartir que ejercieron su derecho al voto.

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.
Te puede interesar:

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Cada uno en sus escuelas correspondientes, las celebridades se acercaron a sus institutos correspondientes, solo y acompañados a emitir su sufragio.

En estas elecciones, Argentina elige diputados nacionales en todo el territorio, y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Una de las primeras que fueron a votar fue Mirtha Legrand, luego de ausentarse en las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo por problemas de salud, algo que no tardó en recorrer las redes sociales con motivo de su compromiso con la democracia.

Mirtha Legrand

Pasadas las 13, la conductora se hizo presente en la Escuela Primaria Común Nº 20 - Carlos María Biedma ubicada en el barrio de Palermo y se mostró con un ánimo positivo. Al ser consultada por su participación, reveló su alegría por volver: “Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”.

Por su parte, la periodista Cristina Pérez también se mostró contenta. “El hermoso ejercicio de elegir”, escribió junto a una foto con el comprobante en mano.

elecciones cristina p

“Con el voto entre los dientes”, publicó el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, donde se lo ve con el comprobante en la boca.

elecciones rial

Mica Viciconte, estuvo acompañada de su hijo pequeño hijo, Luca, producto de su relación con el jugador Fabián Cubero. “Votamos ya”, junto a un emoji con la carita de ojos de corazón.

elecciones mica

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia fue a votar a un club de Caballito pasadas las 13.30. “Cumpliendo con el deber. Siempre con convicción y pensando en el pueblo argentino”, escribió junto a dos fotos en la que se lo ve metiendo la Boleta Única Papel (BUP) en la urna de la mesa ubicada en una cancha de básquet.

elecciones chiqui

Elecciones 2025: qué otros famoso emitieron su voto

Otros de los famoso que también votaron en estas Elecciones legislativas fueron, Candela Ruggeri, la periodista Verónica Lozano, Yanina Latorre, Florencia de La V, la actriz María Fernanda Callejón, el locutor Lalo Mir y el actor Gabriel Corrado, entre otros.

elecciones barbara
elecciones chiqui
elecciones flor de la v
elecciones lalo
elecciones yanina latorre
elecciones gabriel corrado
elecciones celeste cid
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

Pablo Quirno envió "tranquilidad" a los mercados y advirtió: "No hay cambios en el programa económico"

play

Milei, funcionarios del Gobierno y candidatos de La Libertad Avanza aguardan los primeros resultados en el búnker

Los mejores memes de las Elecciones legislativas de 2025.

Elecciones legislativas 2025: los mejores memes y bloopers

últimas noticias

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 44 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 48 minutos
play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora
Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

Pablo Quirno envió "tranquilidad" a los mercados y advirtió: "No hay cambios en el programa económico"

Hace 1 hora