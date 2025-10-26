Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Las celebridades y figuras reconocidas del ámbito del espectáculo ejercen su derecho y se acercaron a las urnas en las Elecciones Legislativas.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 y los famosos, acostumbrados a mostrar si vida cotidiana, no hicieron excepción para compartir que ejercieron su derecho al voto .

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Cada uno en sus escuelas correspondientes, las celebridades se acercaron a sus institutos correspondientes, solo y acompañados a emitir su sufragio.

En estas elecciones, Argentina elige diputados nacionales en todo el territorio, y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Una de las primeras que fueron a votar fue Mirtha Legrand, luego de ausentarse en las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo por problemas de salud, algo que no tardó en recorrer las redes sociales con motivo de su compromiso con la democracia.

Pasadas las 13, la conductora se hizo presente en la Escuela Primaria Común Nº 20 - Carlos María Biedma ubicada en el barrio de Palermo y se mostró con un ánimo positivo. Al ser consultada por su participación, reveló su alegría por volver: “Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”.

Por su parte, la periodista Cristina Pérez también se mostró contenta. “El hermoso ejercicio de elegir”, escribió junto a una foto con el comprobante en mano.

“Con el voto entre los dientes”, publicó el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, donde se lo ve con el comprobante en la boca.

Mica Viciconte, estuvo acompañada de su hijo pequeño hijo, Luca, producto de su relación con el jugador Fabián Cubero. “Votamos ya”, junto a un emoji con la carita de ojos de corazón.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia fue a votar a un club de Caballito pasadas las 13.30. “Cumpliendo con el deber. Siempre con convicción y pensando en el pueblo argentino”, escribió junto a dos fotos en la que se lo ve metiendo la Boleta Única Papel (BUP) en la urna de la mesa ubicada en una cancha de básquet.

Elecciones 2025: qué otros famoso emitieron su voto

Otros de los famoso que también votaron en estas Elecciones legislativas fueron, Candela Ruggeri, la periodista Verónica Lozano, Yanina Latorre, Florencia de La V, la actriz María Fernanda Callejón, el locutor Lalo Mir y el actor Gabriel Corrado, entre otros.

