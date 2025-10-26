26 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones legislativas 2025: los mejores memes y bloopers

Estos comicios fueron los de más baja asistencia, desde el retorno de la democracia, en 1983. Sin embargo, lo que no para de crecer son los memes.

Los mejores memes de las Elecciones legislativas de 2025.

En estas elecciones legislativas de medio término, tan solo asistió el 66% del padrón habilitado a emitir su voto para renovar las cámaras de Diputados y Senadores. Es la cifra más baja desde el retorno de la democracia y marca una nueva caída en la participación, en comparación a los últimos comicios.

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.
Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Sin embargo, lo que no para de crecer es la presencia y la ocurrencia de los memes que durante todo este domingo de elecciones inundaron las redes sociales.

Como estos comicios marcaron el debut nacional de la Boleta única de Papel (BUP), varios memes fueron alusivos a este nuevo sistema. También estuvieron presentes aquellos que viven la votación como una de las tradiciones a celebrar más importantes, aunque alguien tenga pedido de captura, asiste a las elecciones.

Se espera que los primeros resultados de estas elecciones legislativas comiencen a publicarse a partir de las 21 horas de este domingo. Mientras los argentinos esperan conocer quiénes los representarán, tanto en el Congreso, como en el Senado, los memes continúan inundando las redes sociales

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1982281833870999591&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1982477942900117646&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TDAHagov/status/1982503692499931459&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adornibord/status/1981946287701586325&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luupstein/status/1982464196949299582&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hagov_Wos/status/1982422418724712944&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pakitto_/status/1982232814423507455&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nahu_Thompson_/status/1982517212964659365&partner=&hide_thread=false
Embed - Piropos Peronistas on Instagram: " . #memes #arg #humor"
Embed - La Politica en Memes on Instagram: " #LaPoliticaEnMemes #argentina #milei #2025 #fyp #parati #fun #memes #arg #viral #funny #karinamilei #kicillof #trump"
Embed - La Politica en Memes on Instagram: "Bullrich, una candidata multifacética (?) #LaPoliticaEnMemes #argentina #milei #2025 #fyp #parati #fun #memes #arg #viral #funny #karinamilei #kicillof #trump"
