Desde parrilladas hasta brownie con helado: este es bodegón barato de Buenos Aires que muchos adoran

Un restaurante de Caballito se destaca por porciones abundantes, recetas tradicionales y una carta amplia que combina platos salados y postres muy buscados.

Por
La Morocha

La Morocha, un bodegón clásico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no falla.

GOOGLE
  • La Morocha es un bodegón económico reconocido por su cocina casera y generosa.
  • Su carta incluye desde parrilladas y carnes hasta postres clásicos como flan mixto y brownie con helado.
  • Está ubicado en el barrio de Caballito, una zona histórica de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Se puede llegar fácilmente en subte y colectivo, con múltiples opciones de transporte público.

En Caballito, uno de los barrios con mayor identidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Morocha se consolidó como un bodegón económico que destaca por su cocina casera, sus porciones abundantes y una carta centrada en los platos más tradicionales de la gastronomía porteña. Ubicado en una zona de fuerte movimiento barrial, el restaurante combina la impronta clásica de los bodegones con una propuesta accesible, lo que lo convirtió en un punto de referencia dentro del circuito gastronómico de la zona.

Dentro del entramado gastronómico de Caballito, los bodegones cumplen un rol clave como espacios donde la comida simple, sabrosa y contundente es protagonista. En ese contexto, La Morocha logró diferenciarse gracias a una oferta que abarca desde parrilladas y carnes hasta pastas caseras, sin descuidar los platos de olla y las recetas que remiten a la cocina hogareña. La relación entre calidad, cantidad y precio es uno de los factores que explican su popularidad sostenida.

El prestigio del restaurante se apoya en una carta amplia que responde a distintos gustos y momentos del día. La tortilla de papas, una de las preparaciones más elegidas, se ofrece en distintos puntos de cocción y funciona como emblema de su propuesta: recetas tradicionales, ejecución simple y un sabor que remite a lo artesanal. A esto se suma una selección de postres clásicos, como el flan mixto y el brownie con helado, que completan una experiencia gastronómica basada en lo abundante y lo auténtico.

LA MOROCHA
La tortilla de papas es uno de los platos más pedidos por quienes visitan el restaurante.

Dónde queda La Morocha

La Morocha se encuentra en José María Moreno 446, en pleno corazón del barrio de Caballito, a pocos metros del Club Oeste. Su ubicación estratégica permite un acceso sencillo tanto para quienes se desplazan desde otros puntos de la ciudad como para los vecinos de la zona.

El entorno inmediato combina el movimiento típico de un barrio residencial con la presencia de comercios y espacios gastronómicos. Esta característica convierte al restaurante en una opción habitual para almuerzos tranquilos, cenas informales y encuentros que buscan una experiencia relajada.

Otro de los aspectos que distingue al bodegón es su amplio horario de atención, que posibilita visitar el lugar tanto durante el mediodía como en la noche. Esta flexibilidad refuerza su perfil de espacio accesible y funcional, adaptado a distintas rutinas y momentos del día.

Qué puedo pedir en La Morocha

La carta de La Morocha se caracteriza por su variedad y por el protagonismo de los platos tradicionales. Entre las opciones más destacadas aparece la tortilla de papas, una de las preparaciones más elegidas por los comensales, reconocida por su tamaño y su sabor casero.

El menú también incluye parrilladas, carnes y una amplia selección de pastas caseras con distintas salsas, que refuerzan el perfil clásico del bodegón. A estas propuestas se suman platos como el pastel de papas, el risotto, las milanesas, las empanadas y el locro, todos asociados a la cocina tradicional argentina.

En el apartado de postres, el restaurante mantiene la misma línea: opciones simples y contundentes. El flan mixto y el brownie con helado figuran entre los más pedidos, funcionando como un cierre ideal para una comida abundante. Esta combinación de platos salados y dulces consolida a La Morocha como un espacio donde la experiencia gastronómica es completa y variada.

Cómo llegar a La Morocha

El acceso al bodegón es sencillo gracias a la buena conectividad del barrio. En subte, se puede llegar mediante la línea A, descendiendo en la estación Acoyte, o a través de la línea E, bajando en la estación José María Moreno. Ambas alternativas permiten arribar caminando en pocos minutos.

Además, numerosas líneas de colectivo circulan por la zona y facilitan la llegada desde distintos puntos de la ciudad. Entre ellas se encuentran la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, que pasan a escasa distancia del restaurante.

Flan mixto del bodegón La Morocha
El bodegón integra el circuito de gastronomía clásica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta variedad de opciones de transporte convierte a La Morocha en un bodegón de fácil acceso, reforzando su condición de punto de referencia gastronómico dentro de Caballito y de la Ciudad de Buenos Aires.

