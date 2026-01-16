Los Cuatros Fantásticos, Pantera Negra y Namor se suman a Avengers Doomsday: cómo lo reveló Marvel En el cuarto adelanto podemos ver a la nueva Black Panther, Shuri (Letitia Wright), el rey Namor (Tenoch Huerta) y a Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach). Mirá el teaser completo. + Seguir en







Marvel Studios presentó el cuarto teaser de Avengers Doomsday confirmando el regresó del reino de Wakanda, de Talokan y la primera interacción de Los Cuatros Fantásticos con personajes del universo principal.

El avance inicia con Shuri (Letitia Wright) atravesando un paisaje desértico, mientras reflexiona en off: “Perdí a todas las personas que me importan. El deber del rey es preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo el mío”.

El tráiler muestra a Shuri junto a M’Baku (Winston Duke), quien ahora se presenta como el rey de Wakanda. Frente a él se encuentra Ben Grimm, más conocido como The Thing (Ebon Moss-Bachrach).

Así además de la Primera Familia de Marvel, y el pueblo de Wakanda, la película contará con numerosos regresos destacados. Entre los más importantes se encuentran Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Evans como el Capitán América y varios actores de las películas de X-Men producidas por Fox.

El avance inicia con Shuri (Letitia Wright) atravesando un paisaje desértico, mientras reflexiona en off: “Perdí a todas las personas que me importan. El deber del rey es preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo el mío”. En esas primeras imágenes también aparece Namor (Tenoch Huerta), el líder del reino Talokan y principal antagonista de Black Panther: Wakanda Forever. A continuación, en esta nota, te contamos cómo sigue y cómo fue la presentación de Marvel para este super estreno que están esperando los fans.

Así fue la presentación de Marvel para Avengers Doomsday de Los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra y Namor Más adelante, el tráiler muestra a Shuri junto a M'Baku (Winston Duke), quien ahora se presenta como el rey de Wakanda. Frente a él se encuentra Ben Grimm, más conocido como The Thing (Ebon Moss-Bachrach). Cuando M'Baku le pregunta su nombre, el personaje responde con humor: "Ben. Yancy Street, entre Broom y Grand", una referencia directa al barrio ficticio de Nueva York donde creció dentro del universo Marvel. Esta es la primera interacción de Los Cuatros Fantásticos con personajes del universo principal de Marvel.

Así además de la Primera Familia de Marvel, y el pueblo de Wakanda, la película contará con numerosos regresos destacados. Entre los más importantes se encuentran Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Evans como el Capitán América y varios actores de las películas de X-Men producidas por Fox. También volverán Thor (Chris Hemsworth), los integrantes de Thunderbolts y varios Avengers.

