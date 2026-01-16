Por qué cocinar en casa puede ser clave para la longevidad según expertos

Vivir más también implica comer mejor, y muchas veces eso empieza en la propia cocina.

Pequeños cambios, como cocinar más en casa durante la semana, pueden generar beneficios sostenidos a largo plazo.

¿Por qué cocinar en casa puede ser clave para la longevidad? ¿Qué importancia tiene poner las manos en la masa para vivir más y mejor? Los expertos lo explican.

Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 planes para hacer un día lluvioso en Mar del Plata

En un contexto donde la comida rápida y los ultraprocesados ganan terreno, cada vez más expertos en nutrición y vitalidad coinciden en un punto clave: cocinar en casa puede ser uno de los hábitos más importantes para vivir más tiempo y con una óptima salud. No se trata solo de qué se come, sino también de cómo, cuándo y con qué conciencia se prepara la comida.

Diversos estudios internacionales y especialistas en bienestar señalan que quienes cocinan con mayor frecuencia en su hogar presentan menor riesgo de enfermedades crónicas, mejor salud metabólica y una relación más equilibrada con la alimentación. Los especialistas aclaran que no es necesario cocinar todo el tiempo ni seguir dietas estrictas. Lo importante es hacer de la cocina un hábito regular, aunque sea con preparaciones simples.

Uno de los principales beneficios de cocinar en casa es el control total sobre los ingredientes. Al preparar comidas propias:

Según expertos en nutrición, la inflamación sostenida en el tiempo es uno de los factores que más impacta negativamente en la longevidad.

Cocinar en casa mejora la salud metabólica

Las personas que cocinan con regularidad tienden a mantener niveles más estables de glucosa, mejor control del peso y menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Esto se debe a que las comidas caseras suelen ser:

Más equilibradas en nutrientes

Mejor porcionadas

Adaptadas a las necesidades reales del cuerpo

La longevidad no depende solo de vivir más años, sino de llegar a la adultez mayor con autonomía y buena calidad de vida.

Un hábito que reduce el estrés y mejora el bienestar emocional

Cocinar también tiene un impacto directo en la salud mental. Expertos en bienestar señalan que preparar alimentos puede funcionar como una práctica de atención plena:

Reduce el estrés diario

Mejora el vínculo con el cuerpo

Genera sensación de logro y autocuidado

Además, compartir comidas caseras fortalece los vínculos sociales, otro factor clave asociado a una vida más larga y saludable.

Cocinar en casa y longevidad: la conexión cultural

Las llamadas zonas azules —regiones del mundo donde las personas viven más de 90 o 100 años— tienen algo en común: la mayoría de las comidas se cocinan en casa, con recetas simples, ingredientes locales y rituales compartidos. Para los expertos en longevidad, este hábito cotidiano tiene tanto peso como la actividad física moderada o el descanso adecuado.