Se viralizó un nuevo video de un violento accionar de agentes del ICE en Minneapolis

El episodio tuvo lugar apenas días después de la muerte de Renee Nicole Good en el marco de un operativo migratorio.

Nuevos episodios de violencia en Minneapolis

Nuevos episodios de violencia en Minneapolis


En una nueva movilización para manifestar su repudio por la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio, se registraron nuevos episodios de violencia

La escalada de violencia quedó registrada en redes sociales: las imágenes muestran el momento en que agentes federales sacan a la fuerza a una mujer de su vehículo, luego de que esta bloqueara una calle mientras se desarrollaba un operativo migratorio. Para lograr la detención, los efectivos rompieron una de las ventanillas del automóvil. La identidad de la conductora no fue informada oficialmente.

Según se observa en los registros audiovisuales, el vehículo quedó atrapado entre otro automóvil y los agentes, lo que impedía su desplazamiento. Mientras la mujer se resistía a descender, manifestantes rodearon a los efectivos y les reclamaron que se detuvieran.

Sin embargo, los agentes lograron sacarla del auto por la fuerza, mientras ella permanecía sujeta al cinturón de seguridad y se aferraba a la puerta del conductor. Luego fue empujada contra el lateral del vehículo y esposada.

Minutos después, la situación derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. Personas con el rostro cubierto y vestimenta oscura golpearon vehículos oficiales, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos, balas de pimienta y gas pimienta para dispersar a la multitud.

En otros videos se puede ver a varios manifestantes reducidos en el suelo, algunos sobre la nieve, mientras otros registraban la escena con sus teléfonos celulares. Durante los disturbios se escucharon insultos contra las fuerzas federales.

