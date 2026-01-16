Así es la imperdible nueva serie de Netflix de los creadores de El Juego del Calamar Un próximo drama ambientado en casinos de alto riesgo promete tensión psicológica, decisiones extremas y una mirada cruda sobre el poder y la ambición. + Seguir en







Cuenta con el respaldo creativo del equipo detrás de uno de los mayores fenómenos globales del streaming. Netflix

Netflix sumará a su catálogo de producciones en desarrollo una serie coreana que está generando gran expectativa entre los suscriptores que disfrutaron de El Juego del Calamar. La plataforma confirmó The Dealer, un intenso drama criminal protagonizado por Jung So-min y Ryoo Seung-bum, producido ejecutivamente por Hwang Dong-hyuk, creador de la serie más vista en la historia del gigante del streaming. Esta ficción, ambientada en el peligroso mundo del juego de alto riesgo, desató gran entusiasmo en redes sociales y promete posicionarse entre las tendencias más comentadas cuando llegue a las pantallas.

La serie, que marca el regreso de Hwang Dong-hyuk luego del éxito de El Juego del Calamar, presenta una propuesta donde el creador se reserva el rol de productor ejecutivo mientras cede la dirección a Choi Young-hwan, reconocido por su trabajo como director de fotografía en películas como Oda a mi padre y Veteran. Con guion a cargo de Ohnnoy y Lee Tae-young, quien colaboró previamente con Dong-hyuk en la serie distópica, la producción captura la esencia del drama criminal coreano contemporáneo.

Su llegada al catálogo de Netflix, estimada para 2027, promete atraer tanto a los fanáticos de las producciones coreanas como a una audiencia global que espera ansiosamente el próximo proyecto del equipo detrás de la serie que alcanzó 265 millones de visionados en sus primeros tres meses.

The Dealer Netflix Netflix: sinopsis de The Dealer The Dealer seguirá la historia de Jung Geonhwa, una talentosa crupier de casino reconocida como una de las mejores en su trabajo, quien está a punto de casarse y mantiene una vida profesional impecable sin dejarse afectar por los vicios y dramas del establecimiento donde trabaja. La trama se desarrollará cuando una estafa inmobiliaria la deja prácticamente sin nada, cancelando su boda y destruyendo sus planes de vida. Ante esta situación desesperada, Geonhwa debe tomar una decisión que cambiará su destino para siempre, por lo que va a cruzar al otro bando del mundo del juego y utilizar sus habilidades ocultas para resolver el problema financiero que la mantiene atrapada.

Reparto de The Dealer Jung So-min como Jung Geonhwa

Ryoo Seung-bum como Chisu

Lee Soo-hyuk

Ryu Kyung-soo