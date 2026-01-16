Este es el perfume favorito de Emma Stone: cuánto sale en Argentina

La actriz ganadora del Oscar eligió un aroma floral clásico que combina elegancia atemporal y un perfil delicado, y ya se consigue en el mercado local.

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

El perfume favorito de Emma Stone es Gardénia , una fragancia floral de impronta clásica que se convirtió en una extensión de su estilo personal y que hoy despierta curiosidad por su valor en el mercado argentino.

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

La elección de un aroma no es un detalle menor en el universo de las celebridades. En un contexto donde la imagen se construye de manera integral, las fragancias funcionan como un sello íntimo que acompaña tanto apariciones públicas como momentos cotidianos.

Distintas publicaciones especializadas relevaron los perfumes preferidos de figuras internacionales y dejaron en evidencia un patrón: muchas estrellas optan por composiciones tradicionales, alejadas de modas pasajeras, que refuerzan una identidad elegante y reconocible.

Gardénia , les exclusifs de Chanel , es una fragancia de perfil floral intenso , marcada por la presencia de flores blancas como la gardenia y el nardo, combinadas con notas cremosas y ligeramente dulces que aportan profundidad.

Gardenia de Chanel, la fragancia elegida por Emma Stone, se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

El perfume se destaca por su carácter envolvente y sofisticado , con una estela que remite a la perfumería clásica y a una feminidad serena, sin estridencias. Es una elección asociada a la elegancia atemporal y a un estilo discreto pero contundente.

Dentro de su pirámide olfativa se perciben acordes florales en el centro, acompañados por fondos cálidos que incluyen vainilla y maderas suaves, lo que le otorga persistencia y personalidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Emma Stone en Argentina

En el mercado argentino, Gardénia se consigue a través de perfumerías especializadas y tiendas online que comercializan fragancias importadas de alta gama. El precio del perfume varía según la presentación y el vendedor. A comienzos de 2026, el valor de la versión estándar ronda los $625.000 para el frasco de 75 ml en la página oficial de Chanel.

Emma Stone El perfume floral que usa Emma Stone se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

Se trata de un producto ubicado en el segmento premium, con un costo alineado a otras fragancias de lujo internacional, que mantiene una demanda sostenida pese a su valor elevado.