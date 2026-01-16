IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Emma Stone: cuánto sale en Argentina

La actriz ganadora del Oscar eligió un aroma floral clásico que combina elegancia atemporal y un perfil delicado, y ya se consigue en el mercado local.

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

  • Emma Stone se inclina por una fragancia floral de espíritu clásico y refinado.
  • El perfume pertenece a una de las maisons históricas de la perfumería internacional.
  • Su composición combina flores blancas con acordes cálidos y envolventes.
  • En Argentina, su precio varía según presentación y punto de venta.

El perfume favorito de Emma Stone es Gardénia, una fragancia floral de impronta clásica que se convirtió en una extensión de su estilo personal y que hoy despierta curiosidad por su valor en el mercado argentino.

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 
Te puede interesar:

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

La elección de un aroma no es un detalle menor en el universo de las celebridades. En un contexto donde la imagen se construye de manera integral, las fragancias funcionan como un sello íntimo que acompaña tanto apariciones públicas como momentos cotidianos.

Distintas publicaciones especializadas relevaron los perfumes preferidos de figuras internacionales y dejaron en evidencia un patrón: muchas estrellas optan por composiciones tradicionales, alejadas de modas pasajeras, que refuerzan una identidad elegante y reconocible.

_Gardénia 3
Gardenia de Chanel, la fragancia elegida por Emma Stone, se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

Gardenia de Chanel, la fragancia elegida por Emma Stone, se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

Cuál es el perfume favorito de Emma Stone

Gardénia, les exclusifs de Chanel, es una fragancia de perfil floral intenso, marcada por la presencia de flores blancas como la gardenia y el nardo, combinadas con notas cremosas y ligeramente dulces que aportan profundidad.

El perfume se destaca por su carácter envolvente y sofisticado, con una estela que remite a la perfumería clásica y a una feminidad serena, sin estridencias. Es una elección asociada a la elegancia atemporal y a un estilo discreto pero contundente.

Dentro de su pirámide olfativa se perciben acordes florales en el centro, acompañados por fondos cálidos que incluyen vainilla y maderas suaves, lo que le otorga persistencia y personalidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Emma Stone en Argentina

En el mercado argentino, Gardénia se consigue a través de perfumerías especializadas y tiendas online que comercializan fragancias importadas de alta gama. El precio del perfume varía según la presentación y el vendedor. A comienzos de 2026, el valor de la versión estándar ronda los $625.000 para el frasco de 75 ml en la página oficial de Chanel.

Emma Stone
El perfume floral que usa Emma Stone se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

El perfume floral que usa Emma Stone se comercializa en Argentina dentro del segmento premium.

Se trata de un producto ubicado en el segmento premium, con un costo alineado a otras fragancias de lujo internacional, que mantiene una demanda sostenida pese a su valor elevado.

Noticias relacionadas

últimas noticias

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Hace 23 minutos
El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Hace 45 minutos
Exentos de la Verificación Técnica Vehicular.

Confirmado: este grupo ya no deberá hacer la VTV en 2026

Hace 1 hora
Pequeños cambios, como cocinar más en casa durante la semana, pueden generar beneficios sostenidos a largo plazo.

Por qué cocinar en casa puede ser clave para la longevidad según expertos

Hace 1 hora
play
Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Hace 1 hora