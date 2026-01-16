16 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno anunció que alcanzó el superávit fiscal en 2025 y se cumplió la meta del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008".

El economista realizó la publicación en X.

El Gobierno anunció que logró superávit fiscal primario y financiero en 2025, por lo cual se alcanzó una de las metas pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El equipo económico liderado por Luis Caputo logró una buena licitación.
Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar el 98% de los vencimientos, pero convalidó tasas altas

"El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.769.219 millones y un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente", detalló el titular del Palacio de Hacienda, a través de una publicación en la red social X.

En tal sentido, el economista remarcó que "se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional".

"El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles", indicó el funcionario.

La publicación de Luis Caputo en la red social X

