Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Esta producción coreana es uno de los k-dramas más vistos de la plataforma de streaming. Combina fantasía y elementos sobrenaturales con historias trágicas y conflictos humanos.

Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.

Netflix

Dentro del amplio catálogo de Netflix, las producciones coreanas tienen un lugar cada vez más destacado. Después del fenómeno mundial de El juego del calamar, nuevas series de distintos géneros se metieron entre las más vistas, incluida una súper dramática que tiene solo dos temporadas.

Se trata de A la caza de espíritus malignos (The Uncanny Counter), que se estrenó en Corea del Sur en 2020 y llegó a la plataforma en 2023. Está basada en la exitosa historieta digital Amazing Rumor, creada por Jang Yi, y consta de dos entregas con 16 capítulos cada una.

La serie combina fantasía y elementos sobrenaturales con los conflictos humanos que no pueden faltar en ningún k-drama. Mientras los protagonistas combaten demonios y espíritus, también se encuentran con trágicas historias de vida y deben enfrentar sus propios problemas personales.

A la caza de espíritus malignos

Netflix: sinopsis de A la caza de espíritus malignos

Los Contadores son un grupo de cuatro personas con habilidades especiales que viven en la ciudad coreana de Jungjinm. De día, trabajan como empleados en un restaurante de fideos y llevan vidas normales; de noche, usan sus poderes para cazar a los espíritus malignos conocidos como akgwi.

Cuando uno de los Contadores muere, su espíritu aliado se traslada al cuerpo de So-Moon, un estudiante de secundaria que empieza a notar la aparición de cambios físicos, extrañas habilidades y visiones en sueños. Ahora, los demás deberán entrenarlo para que domine sus poderes y los ayude en su misión.

Tráiler de A la caza de espíritus malignos

Embed - A La Caza De Espíritus Malignos (Trailer subtitulado español)

Reparto de A la caza de espíritus malignos

  • Joe Byeong-gyu como So Mun.
  • Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak.
  • Kim Se-jeong como Do Ha-na.
  • Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok.
  • Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul.
  • Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang.
  • Kim Hieora como Gelly Berherd.
  • Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok.
  • Moon Sook como Wigen.
  • Kim So-ra como Gi-ran.
  • Eun Ye-jun como Woo-sik.
  • Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho.
