Confirmado: este grupo ya no deberá hacer la VTV en 2026 Los conductores tendrán que abonar estos importes para realizar la inspección obligatoria y obtener la documentación correspondiente. Por + Seguir en







Exentos de la Verificación Técnica Vehicular.

Desde 2026, la VTV en Buenos Aires tendrá nuevo valor y controles más estrictos de seguridad y emisiones.

La medida busca optimizar el sistema y reducir accidentes viales.

Los turnos seguirán online y el incumplimiento puede generar multas y retención de licencia.

Quedan exentos vehículos 0 km hasta 4 años y ciertos grupos sociales, como jubilados y personas con discapacidad. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que, desde 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) experimentará cambios relevantes que afectarán a todos los dueños de vehículos. El eje principal de esta reforma consiste en una actualización del valor del trámite obligatorio, una medida orientada a adecuar los costos operativos de las plantas de verificación tras un período de fluctuaciones económicas. Esta inspección continúa como un requisito indispensable para asegurar las condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos que circulan por calles y rutas bonaerenses.

Más allá del ajuste tarifario, las autoridades señalaron que estas modificaciones buscan optimizar el sistema de control vehicular con el objetivo de disminuir los niveles de siniestralidad vial. El procedimiento de la VTV permite identificar fallas críticas en frenos, dirección y sistemas de iluminación, además de supervisar la emisión de gases contaminantes. Con la puesta en marcha del nuevo esquema en 2026, el parque automotor provincial deberá cumplir estándares más exigentes, en línea con las normativas de seguridad vigentes a nivel nacional.

vtv inspección.jpg Para los conductores, estos cambios implican una mayor necesidad de organizar con anticipación el turno de revisión, ya que el incumplimiento del trámite puede derivar en sanciones económicas importantes y en la retención de la licencia de conducir. La provincia conservará el sistema de turnos online para agilizar la atención y evitar concentraciones en las plantas verificadoras. Resulta clave revisar la fecha de vencimiento según el número de patente, dado que el nuevo valor del trámite se aplicará de manera automática al comenzar el ciclo 2026.

Quiénes están exentos de hacer la VTV en 2026 Desde 2026, la normativa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) define exenciones específicas según la antigüedad del vehículo y la situación social del titular. Los automóviles particulares 0 km no deben realizar la inspección hasta cumplir cuatro años desde el patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros recorridos, lo que suceda primero. En el caso de las motocicletas nuevas, el período de exención también se extiende hasta el cuarto año, lo que permite que las unidades más recientes circulen de forma legal sin pasar por el control mecánico obligatorio en sus primeros años de uso.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población Además, se mantiene una exención de pago destinada a determinados grupos para reducir el impacto económico del trámite. Este beneficio incluye a jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos jubilatorios, así como a personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En estas situaciones, el vehículo debe presentarse igualmente a la inspección para garantizar la seguridad vial, pero el titular queda exento del arancel siempre que el rodado figure a su nombre o se utilice para el traslado de un familiar directo con la documentación correspondiente.