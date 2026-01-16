Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es Con su desembarco en la plataforma de streaming, la película vuelve a ser una de las más buscadas por quienes quieren una opción para una tarde de cine en casa. + Seguir en







La llegada de este film al catálogo de Netflix volvió a poner en primer plano a una de las sagas animadas más queridas de los últimos años. La tercera entrega de "Cómo entrenar a tu dragón”, que combina aventura, emoción y un universo visual impactante, se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia, tanto para quienes ya siguieron la franquicia como para los que se acercan por primera vez a este mundo de vikingos y dragones.

Desde su estreno, la saga se destacó por construir un relato que va mucho más allá del entretenimiento infantil: sus personajes crecieron con el paso de las películas y la historia supo acompañar ese proceso con conflictos, decisiones y desafíos cada vez más profundos.

Sinopsis de Cómo entrenar a tu dragón 3, la película que es de lo más visto de Netflix como-entrenar-a-tu-dragon-3-1537387773 Cómo entrenar a tu dragón 3 es una película de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures.

En esta entrega, Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3 Embed - CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD Reparto de Cómo entrenar a tu dragón 3 Eret interpretado por Kit Harington

interpretado por Kit Harington Estoico el vasto interpretado por Gerard Butler

interpretado por Gerard Butler Valka interpretado por Cate Blanchett

interpretado por Cate Blanchett Patán Mocoso interpretado por Jonah Hill

interpretado por Jonah Hill Brutilda interpretado por Kristen Wiig

interpretado por Kristen Wiig Bocón el Rudo interpretado por Craig Ferguson

interpretado por Craig Ferguson Patapez interpretado por Christopher Mintz-Plasse

interpretado por Christopher Mintz-Plasse Tuffnut interpretado por Justin Rupple

interpretado por Justin Rupple Ivar the Witless interpreado por David Tennant