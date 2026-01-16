Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es

Las Películas que hay en el catálogo de Netflix y son ideales para ver en familia
La llegada de este film al catálogo de Netflix volvió a poner en primer plano a una de las sagas animadas más queridas de los últimos años. La tercera entrega de "Cómo entrenar a tu dragón”, que combina aventura, emoción y un universo visual impactante, se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia, tanto para quienes ya siguieron la franquicia como para los que se acercan por primera vez a este mundo de vikingos y dragones.
Desde su estreno, la saga se destacó por construir un relato que va mucho más allá del entretenimiento infantil: sus personajes crecieron con el paso de las películas y la historia supo acompañar ese proceso con conflictos, decisiones y desafíos cada vez más profundos.
Sinopsis de Cómo entrenar a tu dragón 3, la película que es de lo más visto de Netflix
Cómo entrenar a tu dragón 3 es una película de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures.
En esta entrega, Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.
Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3
