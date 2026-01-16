IR A
Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es

Con su desembarco en la plataforma de streaming, la película vuelve a ser una de las más buscadas por quienes quieren una opción para una tarde de cine en casa.

La llegada de este film al catálogo de Netflix volvió a poner en primer plano a una de las sagas animadas más queridas de los últimos años. La tercera entrega de "Cómo entrenar a tu dragón, que combina aventura, emoción y un universo visual impactante, se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia, tanto para quienes ya siguieron la franquicia como para los que se acercan por primera vez a este mundo de vikingos y dragones.

Desde su estreno, la saga se destacó por construir un relato que va mucho más allá del entretenimiento infantil: sus personajes crecieron con el paso de las películas y la historia supo acompañar ese proceso con conflictos, decisiones y desafíos cada vez más profundos.

Sinopsis de Cómo entrenar a tu dragón 3, la película que es de lo más visto de Netflix

Cómo entrenar a tu dragón 3 es una película de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures.

En esta entrega, Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3

Reparto de Cómo entrenar a tu dragón 3

  • Eret interpretado por Kit Harington
  • Estoico el vasto interpretado por Gerard Butler
  • Valka interpretado por Cate Blanchett
  • Patán Mocoso interpretado por Jonah Hill
  • Brutilda interpretado por Kristen Wiig
  • Bocón el Rudo interpretado por Craig Ferguson
  • Patapez interpretado por Christopher Mintz-Plasse
  • Tuffnut interpretado por Justin Rupple
  • Ivar the Witless interpreado por David Tennant
