La pizzería de Buenos Aires que busca llevarte al Brooklyn con todo su sabor

Una propuesta artesanal en Palermo reinterpreta recetas clásicas con masa madre, harinas orgánicas y una puesta urbana que remite a la década del ochenta, sumando música, barra y platos pensados para compartir.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida mundialmente por ser una de las ciudades emblema del legado gastronómico que dejó la inmigración italiana, donde la pizza tiene un lugar privilegiado en la mesa de los argentinos . Clásica, abundante y siempre convocante, esta preparación es infaltable en las reuniones con amigos y familiares, ya sea a la piedra o al molde, de muzzarella o napolitana.

El local de Palermo se destaca por su ambientación tipo taller mecánico, horno a la vista, barras y un primer piso con propuesta de Piano Bar y shows en vivo.

Eléctrica Pizza propone una versión moderna de la pizza napolitana en Buenos Aires, con inspiración en el Brooklyn de los años 80 y elaboración 100% artesanal.

Está oculto en Buenos Aires y hace una entraña a la parrilla exquisita: el mejor bodegón

Entre las propuestas que salen del molde clásico, se destaca Eléctrica Pizza, un proyecto de los empresarios gastronómicos Sebastián Levy, Daniel y Brian Rapoport que busca reinventar los sabores con una propuesta inspirada en el Brooklyn de los años 80.

Con locales en Palermo y Villa Crespo, esta pizzería consolida su propuesta de pizzas con técnicas napolitanas elaboradas con harina orgánica, masa madre y preparación 100% artesanal, acompañadas de una selección de pastas frescas y bebidas a precios accesibles.

El espacio está montado en un amplio salón al estilo de un taller mecánico porteño, conservando elementos de la estética original como mesas y sillas escolares, paredes descubiertas y una paleta de colores que mezcla gris, rojo y blanco.

El diseño moderno, descontracturado e informal incorpora dos barras: una con un gran horno a la vista desde donde salen las pizzas, y otra que despacha las bebidas, creando una atmósfera cálida y cercana. Como novedad, el primer piso alberga el Bar de Eléctrica bajo concepto de Piano Bar, donde se ofrecerán ciclos musicales en vivo, stand up, teatro y jazz.

electrica pizza La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en uno de los sitios con mayor movida gastronómica del mundo. El lugar en el que tenés que probar este plato italiano.

Dónde queda Eléctrica Pizza

Este espacio gastronómico se encuentra ubicado en Honduras 5903, en el barrio de Palermo, además de contar con su local original en Julián Álvarez 1295, en Villa Crespo. El espacio de Palermo cuenta con capacidad para 40 comensales en el interior y 15 en su terraza, creando un ambiente que homenajea los años 80 de Brooklyn con un toque porteño. Se encuentra abierto de martes a jueves de 12 a 24 horas, viernes y sábados de 12 a 1 de la madrugada, y domingos de 12 a 0 horas.

Qué puedo pedir en Eléctrica Pizza

La carta de "Eléctrica Pizza" es un verdadero homenaje a la pizza napolitana con técnicas artesanales y sabores innovadores. En este lugar, los comensales pueden disfrutar de una variedad de platos emblemáticos, como:

Pizza Canchera: con anchoas de Hernán Viva, aceite de oliva y orégano.

Magic Mushroom: hongos de portobello y pino, aceite de trufa, mozzarella y parmesano.

La Nolita: salsa de tomate, burrata, pesto, parmesano y hot honey.

Margarita Vegana: mozzarella plant based, salsa de tomate, oliva y albahaca.

Fuga Eléctrica: mozzarella, cuartirolo, cebolla blanca, orégano y provolone.

Potato: con papas asadas con romero, mozzarella y parmesano.

Platitos para compartir: buñuelos de espinaca y hierbas con alioli, halloumi grillado con dulces de estación, coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas, hummus de arvejas con pan chato, berenjena asada con tahini, sriracha y almendras, y fainá con provolone.

Pastas frescas: raviolones de boniato, almendras y parmesano con hongos y crema, rigatoni con salsa de tomate casera, albahaca y burrata y canelones de ricota y espinaca con salsa de tomate gratinados.

Postres: flan con dulce de leche, torta de ricota con dulce de leche, torta de chocolate de Gino, y torta vasca con dulce de estación.

Bebidas: 28 etiquetas de vinos seleccionados, cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas.

electrica pizza Una de las favoritas: la pizza de tomates cherry y burrata.

Cómo llegar a Eléctrica Pizza

Gracias a su ubicación en el corazón de Palermo, llegar a "Eléctrica Pizza" es muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad. En caso de inclinarse por transporte público para acercarse a su local de Palermo, es posible tomarse el 39, 93, 108 o 111, que circulan por las calles aledañas. Además, al estar próximo a la Avenida Juan B. Justo, las líneas 34 y 166 son excelentes alternativas, mientras que aquellos que se aproximen desde la Avenida Santa Fe pueden utilizar el 12, 15, 29, 41, 55, 59, 60, 64, 67, 68, 95, 118, 152 y 161, entre otros, para disfrutar de esta experiencia gastronómica.

También es una excelente opción utilizar la línea D del subte, bajándose en las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz, desde donde se puede caminar pocas cuadras hasta el establecimiento.