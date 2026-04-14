14 de abril de 2026 Inicio
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Cómo hacer la tarta de atún más rica del barrio, según Paulina Cocina

La cocinera y creadora de contenidos reveló su "truco maestro" para transformar un clásico de todos los días en una tarta alta y sabrosa, digna de una rotisería tradicional.

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Paulina Cocina compartió su tarta de atún con un ingrediente secreto. 

Paulina Cocina compartió su tarta de atún con un ingrediente secreto. 

  • La base del sabor se construye rehogando cebolla, morrón y ajo hasta que el tomate fresco alcance un tono rojo oscuro.
  • Incorporar una papa pequeña rallada bien fina junto al atún es el secreto para que el relleno gane altura y mantenga la humedad.
  • El uso de pimentón, orégano y pimienta, junto con el tomate triturado, asegura una mezcla sabrosa y con buena consistencia.
  • Paulina recomienda reservar un poco de huevo para pincelar la tapa superior garantiza una masa dorada y brillante tras la cocción en el horno.

La tarta de atún es un pilar fundamental en el menú semanal de cualquier hogar, pero lograr que no quede seca o "chata" tiene su ciencia. Paulina Cocina compartió su fórmula definitiva para elevar este plato.

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A diferencia de las versiones rápidas que solo mezclan ingredientes en frío, Paulina propone una cocción por etapas que intensifica los sabores. Además, introduce un ingrediente inesperado que actúa como el aliado secreto de la humedad, garantizando que cada porción sea contundente y sabrosa.

El verdadero diferencial, ese que hace que todo aquel que la pruebe te pregunte la receta, es el uso de la papa rallada cruda dentro del relleno, una técnica que aporta cremosidad y altura sin opacar el sabor del mar.

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Se viene la semana santa y también la época en la que yo les puedo publicar recetas de pescado SIN QUE LAS RECHACEN, INGRATOS. Ah tan católicos eran, no me hagan hablar de este tema del pescado porque me caliento, blasfemo y peco. No sé quién necesita escuchar esto, pero la tarta de atún NO falla, en cualquier época del año. Siempre está ahí, bancando los trapos cuando no sabés qué comer, cuando te olvidaste de descongelar el pollo… ahí está ella, humilde pero poderosa INGREDIENTES 1 cebolla 1 morrón 1 diente de ajo 3 latas de atún 1 cda de aceite de oliva 1 tomate 1 papa pequeña 3 cdas. tomate triturado 3 huevos 2 tapas de tarta Pimienta Orégano Pimentón Aceitunas (opcional) Con un truquito extra para más sabor ya tenés listo el almuerzo, la cena, y si sobra, el desayuno del otro día (porque sí, fría también garpa). #TartaDeAtún #CocinaFácil #ComidaCasera #tipsdecocina #pascuas"
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Ingredientes de la mejor tarta de atún

  • 1 cebolla y 1 morrón.
  • 1 diente de ajo.
  • 3 latas de atún (escurrido).
  • 1 tomate fresco y 3 cucharadas de tomate triturado.
  • 1 papa pequeña.
  • 3 huevos.
  • 2 tapas de tarta.
  • Condimentos: Pimienta, orégano, pimentón y aceite de oliva.
  • Opcional: Aceitunas picadas.

Cómo prepararla

  1. Picar la cebolla, el morrón y el ajo. Rehogarlos en una sartén con aceite de oliva y una pizca de sal. Cuando la cebolla se vuelva transparente, sumar el tomate fresco picado.
  2. Cocinar los vegetales hasta que el tomate fresco tome un color rojo oscuro. En ese punto, incorporar el tomate triturado.
  3. Rallar la papa bien fina e incorporarla cruda al sofrito junto con el atún. Esta combinación es la que permitirá que la tarta quede alta y jugosa.
  4. Condimentar con pimienta, orégano y pimentón. Si sos fan de las aceitunas, este es el momento de sumarlas picadas a la mezcla.
  5. Batir los huevos (reservando apenas un poco para el final). Incorporar la mezcla de atún y verduras al huevo batido de forma suave, integrando todo muy bien.
  6. Estirar una tapa de masa sobre una tartera aceitada. Volcar todo el relleno y cubrir con la segunda tapa. Realizar el repulgue para cerrar bien los bordes.
  7. Pincelar la superficie con el huevo reservado para lograr un brillo perfecto. Llevar a horno medio hasta que la masa esté dorada y crocante.
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