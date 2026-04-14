Cómo hacer la tarta de atún más rica del barrio, según Paulina Cocina

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Se viene la semana santa y también la época en la que yo les puedo publicar recetas de pescado SIN QUE LAS RECHACEN, INGRATOS. Ah tan católicos eran, no me hagan hablar de este tema del pescado porque me caliento, blasfemo y peco. No sé quién necesita escuchar esto, pero la tarta de atún NO falla, en cualquier época del año. Siempre está ahí, bancando los trapos cuando no sabés qué comer, cuando te olvidaste de descongelar el pollo… ahí está ella, humilde pero poderosa INGREDIENTES 1 cebolla 1 morrón 1 diente de ajo 3 latas de atún 1 cda de aceite de oliva 1 tomate 1 papa pequeña 3 cdas. tomate triturado 3 huevos 2 tapas de tarta Pimienta Orégano Pimentón Aceitunas (opcional) Con un truquito extra para más sabor ya tenés listo el almuerzo, la cena, y si sobra, el desayuno del otro día (porque sí, fría también garpa). #TartaDeAtún #CocinaFácil #ComidaCasera #tipsdecocina #pascuas"

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