Cómo hacer la tarta de atún más rica del barrio, según Paulina Cocina

- La base del sabor se construye rehogando cebolla, morrón y ajo hasta que el tomate fresco alcance un tono rojo oscuro.
- Incorporar una papa pequeña rallada bien fina junto al atún es el secreto para que el relleno gane altura y mantenga la humedad.
- El uso de pimentón, orégano y pimienta, junto con el tomate triturado, asegura una mezcla sabrosa y con buena consistencia.
- Paulina recomienda reservar un poco de huevo para pincelar la tapa superior garantiza una masa dorada y brillante tras la cocción en el horno.
La tarta de atún es un pilar fundamental en el menú semanal de cualquier hogar, pero lograr que no quede seca o "chata" tiene su ciencia. Paulina Cocina compartió su fórmula definitiva para elevar este plato.