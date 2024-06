Cuáles son los tres hábitos que pueden hacer que te sientas 10 años más jóven según un estudio de Harvard

El envejecimiento asimismo, es un proceso biológico e inevitable, aunque con algunos factores puede ralentizarse. El profesor de genética de la facultad de Medicina de Harvard, reveló que esas pautas a seguir podrían "hacer rejuvenecer una década a cualquier persona, tenga la edad que tenga". Te contamos cuáles son y qué tenés que hacer.

rejuvenecer_piel.jpg

Cuáles son los hábitos que te pueden hacer sentir 10 años más jóven según Harvard

Los factores genéticos, estilo de vida, salud general y otros aspectos pueden influir en cómo una persona rejuvenece y experimenta los cambios relacionados con la edad. Un proceso altamente individual, y puede variar significativamente de un ser humano a otro. Algunos de los consejos que suelen dar los expertos van desde la ingesta abundante de agua y comidas como verduras o frutas hasta cuidar la higiene del sueño, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés.

Sin embargo, el profesor Sinclair va más allá. Por ello, establece que una serie de pautas a seguir. Una de ellas es la de tomar resveratrol, un tipo de fenol natural y de fitoalexina que se produce en algunas plantas y funciona como antioxidante. Muchos de sus efectos ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, contribuye al cuerpo a combatir enfermedades o reducción de la coagulación sanguínea; asimismo, este elemento se encuentra en varios alimentos como los cacahuetes, las moras, los arándonos o el vino tinto.

Otro de los consejos a tener en cuenta es la de no tomar azúcar. El experto de Harvard asegura que él evita este alimento, además de no tomar alcohol y tampoco lácteos. Sinclair afirma que no consume ninguno de estos, a no ser en algunas ocasiones como puede ser en un festejo o un evento especial.

Por último, su otra sugerencia sería la de saltarse el desayuno y hacer un ayuno intermitente, aunque recuerda que es imprescindible consultar con un especialista antes de empezar a tomar esta decisión, ya que cada cuerpo es diferente, y que no lo recomienda en personas jóvenes por riesgo de desnutrición.

Siempre es importante consultar con tu médico de confianza para realizar una dieta saludable, y seguir las recomendaciones indicadas para generar un mayor bienestar en tu vida.