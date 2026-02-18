La escapada cerca de Buenos Aires que tenés que hacer si no querés gastar de más

Un destino tradicional de la provincia combina historia, naturaleza y gastronomía a poca distancia de la ciudad.

San Antonio de Areco es uno de los pueblos más tradicionales de la provincia.

San Antonio de Areco representa una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ideal para no gastar de más. Se trata de un destino tradicional de la Provincia de Buenos Aires que combina historia, campo y propuestas culturales a poca distancia de la ciudad.

San Antonio de Areco está a menos de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Con poco más de 20.000 habitantes , el pueblo es uno de los símbolos de la tradición gaucha en la provincia y mantiene un ritmo tranquilo, con calles históricas, museos y espacios verdes que invitan a pasar el día sin grandes gastos.

Su cercanía con la capital y la variedad de actividades gratuitas o de bajo costo lo convierten en una alternativa atractiva para una salida de fin de semana, especialmente para quienes buscan aire libre y propuestas culturales sin recorrer largas distancias.

San Antonio de Areco se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , dentro del partido que lleva el mismo nombre. El pueblo está ubicado en una zona de llanura pampeana, atravesado por el río Areco y rodeado de campos y estancias que conservan las tradiciones rurales.

Entre sus principales atractivos se destaca el casco histórico , donde se concentran edificios antiguos, plazas y calles tranquilas para recorrer a pie. Allí se pueden visitar museos dedicados a la tradición criolla , como el Museo Gauchesco , y talleres de artesanos especializados en platería y cuero, oficios que forman parte de la identidad local.

Otra opción es caminar por la costanera del río Areco, ideal para descansar, tomar mate o hacer un picnic en los espacios verdes. Además, el pueblo cuenta con restaurantes, ferias y estancias turísticas que ofrecen experiencias de campo, comidas típicas y actividades al aire libre para pasar el día sin grandes gastos.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto hay que tomar la Autopista Panamericana y luego la Ruta Nacional 8, en un trayecto que demanda cerca de 1 hora y 30 minutos según el tránsito.

El acceso es directo y señalizado, lo que facilita el viaje incluso para quienes no conocen la zona, y lo convierte en uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas.