17 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo uruguayo es perfecto para descansar y hacer deportes acuáticos: como llegar

Con un lago de 30.000 hectáreas y una historia que involucra a un pueblo sumergido, Palmar ofrece la escapada ideal para quienes buscan silencio y deportes náuticos.

Por
Escapada uruguaya.

Escapada uruguaya.

Intendencia Soriano
  • Palmar, en Soriano, nació en 1977 para alojar a los trabajadores de la represa y con el tiempo se transformó en un destino turístico con identidad propia.
  • El antiguo campamento fue reconvertido en un complejo organizado, con cabañas y espacios recreativos que conservan su impronta original.
  • El embalse del río Negro es el gran atractivo, ideal para pesca deportiva, deportes náuticos y caminatas junto al agua.
  • Con paisajes amplios y ritmo sereno, es un rincón del interior uruguayo perfecto para descansar y desconectar.

En pleno departamento de Soriano, Palmar se erige como un punto donde la obra humana y el paisaje natural se integran con sorprendente equilibrio. Su historia es particular: nació en 1977 con una finalidad concreta, alojar a los trabajadores que levantaban la represa hidroeléctrica. Lo que comenzó como un poblado funcional y transitorio terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en un destino turístico con identidad propia, ideal para una escapada distinta y atravesada por su pasado.

El destino uruguayo combina tranquilidad con un paisaje inolvidable.
Te puede interesar:

Este paraíso uruguayo es el más elegido por los jubilados para tener un verano tranquilo en febrero 2026

Aquel campamento técnico fue reconvertido y hoy luce como un complejo turístico organizado y apacible. Las antiguas casas y edificios vinculados a la represa se transformaron en opciones de alojamiento, cabañas y espacios recreativos, sin perder del todo la impronta original. Esa combinación entre memoria industrial y comodidad actual le otorga un encanto singular, pensado para quienes buscan descanso en un entorno prolijo y sin estridencias.

Palmar

El río Negro es el gran escenario que completa la experiencia. El embalse generado por la represa dio forma a un extenso espejo de agua que invita a practicar deportes náuticos, disfrutar de la pesca o simplemente caminar por orillas tranquilas. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Palmar ofrece calma, naturaleza y amplitud, posicionándose como uno de esos rincones del interior uruguayo que sorprenden a quienes se animan a descubrirlo.

Así es el pueblo de Uruguay perfecto para relajarse e ir de pesca

Palmar, en el departamento de Soriano, se presenta como una opción ideal para quienes quieren combinar la pesca con un entorno sereno y sin sobresaltos. Su origen es particular: surgió en 1977 para alojar a los trabajadores que participaron en la construcción de la represa hidroeléctrica. Con el paso del tiempo, aquel asentamiento ligado a la obra se transformó en un complejo turístico con servicios e infraestructura pensados para recibir familias y visitantes que buscan alejarse del ritmo urbano.

El palmar

Para los amantes de la pesca, el gran protagonista es el río Negro. El embalse que genera la represa dio lugar a un ambiente propicio para la pesca deportiva, reconocido por la diversidad de especies y la amplitud del espejo de agua. Ya sea desde la costa o en embarcación, las jornadas transcurren en medio de paisajes amplios y silenciosos, donde la calma del entorno acompaña la espera del pique.

Más allá de la actividad en el agua, Palmar invita a bajar un cambio. Sus espacios verdes, las viviendas recicladas y las áreas recreativas permiten disfrutar de caminatas, deportes náuticos y atardeceres abiertos sobre el río. Así, este rincón del interior uruguayo combina historia, naturaleza y descanso en una propuesta que seduce a quienes buscan desconectar y reencontrarse con la tranquilidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los pueblos de Uruguay que se convierten en tendencia de Turismo

Calles empedradas, ruta de vino y una atracción única: así es el pueblo de Uruguay que todos visitan desde Argentina

El pueblo se caracteriza por una infraestructura mínima, donde predominan construcciones sencillas y el uso de fuentes de energía alternativas.

Este paraíso de Uruguay entre dunas y naturaleza es una escapada perfecta para hacer en el verano: cómo llegar

Un destino perfecto para conocer la cultura vitivinícula del país. 

Vacaciones en Argentina 2026: el pueblito oculto entre viñedos y montañas que es impresionante

Estos son los sitios más destacados para hacer Turismo el próximo fin de semana XXL

Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Rating Cero

Slvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a causa una insuficiencia renal 

Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Todos los detalles de la pelea entre las artistas argentinas

Se supo: revelaron el motivo de la fuerte pelea entre Tini, María Becerra y Emilia

Una opción ideal para quienes buscan series cortas.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y todo el mundo habla de la serie tras su estreno

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:
play

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: de cuál se trata

Actualmente, la animadora forma parte de la programación de Unife TV.

La transformación impresionante de Caramelito Carrizo: tremendo cambio de look

últimas noticias

El Gobierno quiere que el jueves se trate en Diputados la reforma laboral. 

La oposición pone en duda el quorum en Diputados para tratar la reforma laboral

Hace 25 minutos
Slvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a causa una insuficiencia renal 

Revelan detalles de cómo será la docuserie de Silvina Luna: cuándo se estrena

Hace 38 minutos
Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Hace 51 minutos
Bullrich reconoció que la reforma laboral podría votarse después del 1° de marzo.

Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

Hace 1 hora
Escapada uruguaya.

Este pueblo uruguayo es perfecto para descansar y hacer deportes acuáticos: como llegar

Hace 1 hora