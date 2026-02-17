Este pueblo uruguayo es perfecto para descansar y hacer deportes acuáticos: como llegar

Palmar, en Soriano, nació en 1977 para alojar a los trabajadores de la represa y con el tiempo se transformó en un destino turístico con identidad propia.
El antiguo campamento fue reconvertido en un complejo organizado, con cabañas y espacios recreativos que conservan su impronta original.
El embalse del río Negro es el gran atractivo, ideal para pesca deportiva, deportes náuticos y caminatas junto al agua.
Con paisajes amplios y ritmo sereno, es un rincón del interior uruguayo perfecto para descansar y desconectar.
En pleno departamento de Soriano, Palmar se erige como un punto donde la obra humana y el paisaje natural se integran con sorprendente equilibrio. Su historia es particular: nació en 1977 con una finalidad concreta, alojar a los trabajadores que levantaban la represa hidroeléctrica. Lo que comenzó como un poblado funcional y transitorio terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en un destino turístico con identidad propia, ideal para una escapada distinta y atravesada por su pasado.
Aquel campamento técnico fue reconvertido y hoy luce como un complejo turístico organizado y apacible. Las antiguas casas y edificios vinculados a la represa se transformaron en opciones de alojamiento, cabañas y espacios recreativos, sin perder del todo la impronta original. Esa combinación entre memoria industrial y comodidad actual le otorga un encanto singular, pensado para quienes buscan descanso en un entorno prolijo y sin estridencias.
El río Negro es el gran escenario que completa la experiencia. El embalse generado por la represa dio forma a un extenso espejo de agua que invita a practicar deportes náuticos, disfrutar de la pesca o simplemente caminar por orillas tranquilas. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Palmar ofrece calma, naturaleza y amplitud, posicionándose como uno de esos rincones del interior uruguayo que sorprenden a quienes se animan a descubrirlo.
