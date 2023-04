Cuál es la mejor edad para castrar o esterilizar a tu perro

Castrar o esterilizar a los perros no sólo evita, sobre todo en hembras, tener crías sino que además podemos brindarle una mejor calidad de vida. Sin embargo, al momento de decidir operar a las mascotas comienzan las dudas.

Por qué castrar a tu perro

La esterilización es fundamental porque se evita la superpoblación de perros, ya que, la mayoría de animales que terminan siendo abandonados, es producto de no castrar. Además, trae consigo beneficios en cuanto a la salud, tanto en machos como en hembras.

A qué edad es recomendable hacerlo

Se sugiere que a los seis meses de vida, el perro o la perra sean esterilizados. Sin embargo, no siempre es posible, ya que, en muchas ocasiones las familias adoptan un perro de la calle y podría tratarse de un adulto al que nunca se le hizo tratamiento. Por otro lado, por una cuestión de preferencia, los dueños prefieren esperar a la madurez o incluso luego del primero celo en las perras.

Qué riesgos puede haber al castrar a tu perro

Es importante, previo a la castración, realizar un chequeo con el veterinario. Suele suceder que hay perros que atraviesan problemas de salud que no permite la cirugía. Es importante conocer los beneficios, pero también los riesgos que existen.

Castrar a tu perro: ¿debés hacerlo sí o sí?

Castrar a los perros no es obligatorio, pero se trata de una decisión de responsabilidad. Si optas por no hacerlo y no quieres que se reproduzca, deberás tomar precauciones.