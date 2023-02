¿Los perros pueden reconocerse a sí mismos a través de un espejo?

Muchas veces nos preguntamos sobre la identidad en perros y gatos, y si es posible para ellos reconocerse como tal frente a un espejo. Pero a pesar de que muchos animales como los simios, elefantes, delfines y urracas pueden hacerlo, los perros y gatos no. Al verse reflejados simplemente ignoran la silueta, o algunos como no las comprenden, les ladran o gruñen.

"Según las investigaciones, los perros y los gatos no se reconocen en un espejo porque su propia imagen no tiene olor y estas mascotas se perciben por la imagen olfativa", aclaró el veterinario Juan Enrique Romero.

"Si su perro se encuentra con un ascensor en donde puede reflejarse con seguridad lo primero que va a hacer es ladrarle no reconociendo al individuo", y detalló: "Bajo ningún punto de vista lo reconoce, además deja de ladrar cuando se da cuenta que ese individuo que ve a través de un vidrio, no tiene olor y no significa una amenaza, se acostumbra".

Sobre su propia identidad sostuvo que el perro tiene su percepción sobre el mundo que lo rodea y esa percepción es inherente a la especie, pero dentro de ésta puede haber mascotas mas ávidos para el reconocimiento de ese mundo, según explicó el especialista.

sobre el paso del tiempo, el veterinario señaló "los animales, a diferencia de las personas, no tienen noción del final de su propia vida. "Esta finitud es una forma de reconocer su identidad como tales, por eso no son conscientes de quienes son".

Por último, el médico de las mascotas relató que "los animales no reconocen la muerte de su compañero" como lo hacemos las personas, con esa idea de pérdida, sino que "perciben la ausencia". "Los perros y los gatos viven el luto o el duelo por la falta del par, sin necesidad de ver el cuerpo".