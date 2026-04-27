27 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Así es Playa de Antunes, el destino de Brasil que es perfecto para cualquier momento del año

La playa destaca por sus aguas turquesa, arena blanca y piscinas naturales. En Maragogi, ofrece un mar calmo ideal para descanso y familias. Las “galés” brindan una experiencia única, sobre todo con menos turistas. Es un destino tranquilo que combina naturaleza, relax y actividades acuáticas.

Por
Esta playa oculta es un gran destino para visitar en Brasil.

Esta playa oculta es un gran destino para visitar en Brasil.

Salinas Maragogi
  • La playa de Antunes destaca por sus aguas turquesa, arena blanca y piscinas naturales.
  • En Maragogi, ofrece un mar calmo ideal para descanso y familias.
  • Las “galés” brindan una experiencia única, sobre todo con menos turistas.
  • Es un destino tranquilo que combina naturaleza, relax y actividades acuáticas.

Situada en la localidad de Maragogi, en el estado de Alagoas, esta playa despliega un escenario que parece salido de una postal idílica. Sus aguas tibias y arenas claras se combinan con la formación de piscinas naturales durante la marea baja, revelando una paleta de tonos turquesa casi irreales. Es un destino que invita a bajar el ritmo casi sin esfuerzo, ideal para caminar descalzo o simplemente dejarse llevar por la calma mientras la luz transforma el mar.

Existen miles de playas en Brasil que, cda una a su manera, logran conquistar a sus visitantes
Te puede interesar:

Naturaleza, costumbres locales y clima cálido: esta playa de Brasil es ideal para visitar en cualquier momento del año

El verdadero encanto aparece cuando la temporada alta pierde intensidad y el flujo de visitantes disminuye. En ese momento, el paisaje cambia por completo y las famosas galés —las piscinas que emergen sobre los arrecifes— se disfrutan con una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos del nordeste brasileño. La experiencia se vuelve más íntima, más sensorial, como si el entorno se abriera solo para quienes llegan en ese momento justo.

Praia de Antunes

Bajo ese clima de calma, Maragogi deja de ser únicamente un destino popular para convertirse en un refugio natural en toda regla. Es un lugar donde el tiempo parece desacelerarse y cada detalle —el sonido del agua, la textura de la arena, el vaivén de las mareas— adquiere un protagonismo especial, ideal para reconectar con lo esencial.

Cómo es Playa de Antunes, el lugar ideal para visitar en Brasil en cualquier momento

La Playa de Antunes, ubicada en el corazón de Maragogi dentro del estado de Alagoas, es considerada por muchos como el “Caribe brasileño” por sus aguas cristalinas y su arena blanca casi perfecta. El mar, calmo y tibio, crea un entorno ideal para quienes buscan descanso total o viajan en familia. Durante la marea baja, su geografía revela extensos bancos de arena que permiten caminar mar adentro varios metros con el agua apenas cubriendo las piernas, una experiencia tan curiosa como relajante.

Praia de Antunes 2

Uno de los grandes diferenciales del lugar es su barrera de coral, que protege la costa y da forma a las famosas galés, esas piscinas naturales donde el agua alcanza niveles de transparencia casi irreales. La estabilidad del clima permite visitarla en distintas épocas del año, pero cuando baja la afluencia turística, el entorno gana en intimidad y se vuelve todavía más especial. En ese contexto, la conexión con la biodiversidad marina y los tonos turquesa del agua se disfruta sin interrupciones.

Más allá de su belleza, la playa mantiene un equilibrio muy logrado entre servicios y naturaleza. Lejos del ritmo acelerado de zonas más urbanizadas, el ambiente invita a bajar un cambio bajo la sombra de los cocoteros. Ya sea para remar en kayak, hacer paddle surf o simplemente quedarse contemplando el horizonte, este rincón de Brasil funciona como un refugio donde todo gira en torno a la calma y el paisaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis fue arbolito en La Plata y estuvo preso por riña.

Vendedor de choclos y fanático de Boca: quién es "El Puma de Janeiro", el argentino detenido en Brasil por racismo

Esta playa gana protagonismo en temporadas de menor demanda turística.

Esta es la playa de Brasil que tiene un clima ideal, un mar calmo y poca gente la conoce

Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Faro Delta combina naturaleza y servicios a pocos minutos de Tigre.

La escapada barata cerca de Buenos Aires para comer un asado en una isla lleno de naturaleza

La medida tiene como principal objetivo no transformar las viviendas con un estilo ajeno al entorno rural.

Como es el pueblo de Italia que ofrece 100.000 euros para mudarte y vivir allí

Paseo natural en Buenos Aires.

Como podés llegar a la Reserva Ecológica que Buenos Aires tiene en la Costanera

Rating Cero

Gladys mostró su nueva imagen tras visitar a su estilista.

La impresionante transformación de Gladys La Bomba Tucumana: tremendo cambio de look

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

últimas noticias

Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Hace 21 minutos
Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Hace 29 minutos
Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Hace 51 minutos
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan lleva más de un mes.

ARA San Juan: una hipótesis que ya se desmoronó

Hace 57 minutos
El video que se viralizó recientemente y sobre el que todos hablan

Se volvió viral: es de Australia, vive en Córdoba y mostró "el gran problema de Argentina"

Hace 1 hora