Así es Playa de Antunes, el destino de Brasil que es perfecto para cualquier momento del año La playa destaca por sus aguas turquesa, arena blanca y piscinas naturales. En Maragogi, ofrece un mar calmo ideal para descanso y familias. Las “galés” brindan una experiencia única, sobre todo con menos turistas. Es un destino tranquilo que combina naturaleza, relax y actividades acuáticas. Por + Seguir en







Esta playa oculta es un gran destino para visitar en Brasil. Salinas Maragogi

La playa de Antunes destaca por sus aguas turquesa, arena blanca y piscinas naturales.

En Maragogi, ofrece un mar calmo ideal para descanso y familias.

Las “galés” brindan una experiencia única, sobre todo con menos turistas.

Es un destino tranquilo que combina naturaleza, relax y actividades acuáticas. Situada en la localidad de Maragogi, en el estado de Alagoas, esta playa despliega un escenario que parece salido de una postal idílica. Sus aguas tibias y arenas claras se combinan con la formación de piscinas naturales durante la marea baja, revelando una paleta de tonos turquesa casi irreales. Es un destino que invita a bajar el ritmo casi sin esfuerzo, ideal para caminar descalzo o simplemente dejarse llevar por la calma mientras la luz transforma el mar.

El verdadero encanto aparece cuando la temporada alta pierde intensidad y el flujo de visitantes disminuye. En ese momento, el paisaje cambia por completo y las famosas galés —las piscinas que emergen sobre los arrecifes— se disfrutan con una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos del nordeste brasileño. La experiencia se vuelve más íntima, más sensorial, como si el entorno se abriera solo para quienes llegan en ese momento justo.

Praia de Antunes Salinas Maragogi

Bajo ese clima de calma, Maragogi deja de ser únicamente un destino popular para convertirse en un refugio natural en toda regla. Es un lugar donde el tiempo parece desacelerarse y cada detalle —el sonido del agua, la textura de la arena, el vaivén de las mareas— adquiere un protagonismo especial, ideal para reconectar con lo esencial.

Cómo es Playa de Antunes, el lugar ideal para visitar en Brasil en cualquier momento La Playa de Antunes, ubicada en el corazón de Maragogi dentro del estado de Alagoas, es considerada por muchos como el “Caribe brasileño” por sus aguas cristalinas y su arena blanca casi perfecta. El mar, calmo y tibio, crea un entorno ideal para quienes buscan descanso total o viajan en familia. Durante la marea baja, su geografía revela extensos bancos de arena que permiten caminar mar adentro varios metros con el agua apenas cubriendo las piernas, una experiencia tan curiosa como relajante.

Praia de Antunes 2 Salinas Maragogi Uno de los grandes diferenciales del lugar es su barrera de coral, que protege la costa y da forma a las famosas galés, esas piscinas naturales donde el agua alcanza niveles de transparencia casi irreales. La estabilidad del clima permite visitarla en distintas épocas del año, pero cuando baja la afluencia turística, el entorno gana en intimidad y se vuelve todavía más especial. En ese contexto, la conexión con la biodiversidad marina y los tonos turquesa del agua se disfruta sin interrupciones. Más allá de su belleza, la playa mantiene un equilibrio muy logrado entre servicios y naturaleza. Lejos del ritmo acelerado de zonas más urbanizadas, el ambiente invita a bajar un cambio bajo la sombra de los cocoteros. Ya sea para remar en kayak, hacer paddle surf o simplemente quedarse contemplando el horizonte, este rincón de Brasil funciona como un refugio donde todo gira en torno a la calma y el paisaje.