Como es el pueblo de Italia que ofrece 100.000 euros para mudarte y vivir allí

La región autónoma de Trento busca repoblar más de 30 municipios y ofrece un incentivo económico para quienes decidan residir allí.

La medida tiene como principal objetivo no transformar las viviendas con un estilo ajeno al entorno rural.

Emigrar a Europa es el sueño de muchos latinos , ya que hay países que ofrecen salarios altos, seguridad, salud pública y educación de calidad . En este contexto, un pueblo de Italia ofrece 100.000 euros a quienes decidan mudarse a un pueblo ubicado al norte del país .

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La medida es impulsada por el presidente provincial Maurizio Fugatti y tiene como principal objetivo revitalizar los más de 30 municipios . La provincia autónoma de Trento asigna una subvención obligatoria de hasta 100.000 euros a quienes se muden. Es una ciudad ubicada en la región de Trentino-Alto Adigio en el norte y cuenta con solo 118.363 habitantes , lo que lo convierte en la quinta región menos poblada del país.

Desde la Oficina de Prensa de la Provincia Autónoma de Trento , explicaron que su principal objetivo es repoblar los 33 municipios de esa provincia a través del acceso a la vivienda.

La asignación de dinero se divide en dos partes: 20.000 euros para la adquisición de una propiedad y 80.000 para su mantenimiento y renovación . En la misma línea, se podrá comprar solo viviendas actualmente deshabitadas que necesitan obras estructurales.

Para poder acceder a los fondos, los solicitantes deberán comprometerse a vivir en la propiedad o alquilar por un periodo mínimo de 10 años. En caso optar por el alquiler, la renta deberá tener un precio accesible, ya que se busca evitar los alquileres turístico y garantizar que los hogares se destinen a la residencia permanente.

En caso incumplir la norma, se deberá devolver el total de importa recibido. Quienes deseen emigrar a Italia a través del programa de la provincia autónoma de Trento podrán recibir ayuda por un máximo de tres propiedades en un mismo municipio.

La intervención total no puede superar los 200.000 por inmueble y los beneficiarios no podrán aportar más de 120.000 euros de fondos propios para las obras de rehabilitación. La medida tiene como principal objetivo no transformar las viviendas con un estilo ajeno al entorno rural.

Desde la Oficina de Prensa de la Provincia Autónoma de Trento informaron que el incentivo podrá cubrir entre el 35% y 40% del costo total, según si se encuentra en un lugar céntrico o en zonas periféricas.

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Los requisitos para acceder al programa son los siguientes:

Las personas beneficiadas deben comprometerse a reformar la vivienda para vivir en ella durante al menos 10 años o alquilarla a nuevos residentes.

para vivir en ella durante al menos 10 años o alquilarla a nuevos residentes. En caso de alquilarla, debe ofrecerse accesible.

En caso tener más de 45 años, no ser residente actual en los municipios donde se encuentre la propiedad (para los menores de 45 años, no importa su lugar de residencia actual).

en los municipios donde se encuentre la propiedad (para los menores de 45 años, no importa su lugar de residencia actual). Devolver el total del monto en caso de no cumplir con los requisitos establecidos.