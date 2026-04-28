La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires rozó el 6% y afecta a más mujeres que a varones

La última Encuesta Anual de Hogares analizó distintos aspectos en la vida de los porteños. La Comuna 11 registró el valor más alto en la falta de empleo (7,9), mientras que en los barrios de la zona sur muestran los registros más desfavorables en indicadores laborales y de vivienda. A nivel nacional, el índice se ubicó en 7,5%, según el Indec.

El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) publicó este martes los resultados de la última Encuesta Anual de Hogares donde revela que la desocupación alcanzó el 5,8% en 2025 y afectó más a mujeres que a varones . Por su parte, la Comuna 11 registró el valor más alto en la falta de empleo (7,9%), mientras que en los barrios de la zona sur muestran los datos más desfavorables en indicadores laborales y de vivienda. A nivel nacional, el índice se ubicó en 7,5% , según el Indec.

El dato se ubica un 0,1% abajo respecto a la encuesta realizada en 2024, que ya se había incrementado 1,4% respecto al año previo.

Por su parte, en el último trabajo marca que la tasa de subocupación horaria, que expresa la porción de la población activa que trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y está dispuesta a trabajar más horas, se coloca en el 8,5%.

Las diferencias por sexo en los indicadores laborales constituyen un rasgo estructural del mercado de trabajo: los varones registran mayores tasas de actividad y empleo, mientras que las mujeres presentan niveles superiores de desocupación y subocupación horaria.

empleo privado La desocupación en la Ciudad afecta al 5,8% de los porteños.

En 2025, las tasas masculinas de actividad (69,8%) y de empleo (66,5%) superan en varios puntos porcentuales a las de las mujeres (59,8% y 55,8%, respectivamente). Al mismo tiempo, las tasas de desocupación y de subocupación horaria de los varones (4,8% y 6,2%, respectivamente) quedan por debajo de las de sus pares mujeres (6,8% y 10,8%, respectivamente).

El desempleo saltó al 7,5% en el cierre de 2025 y tocó su máximo nivel desde la pandemia

Según los datos oficiales publicados en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleó creció en la Argentina y tocó su máximo nivel desde la pandemia. La tasa de desocupación subió 0,9 puntos en el último trimestre y de esta manera expone el avance de la precarización en el mercado laboral.

El desempleo llegó al 7,5% de la población activa. Esto significa que más personas están sin trabajo, disponibles y buscando empleo. La cifra es 1,1 puntos más alta que la del mismo período del año pasado. En los últimos tres meses del año pasado, la cantidad de personas que buscaban trabajo (22,72 millones) aumentó en 69.300 respecto al trimestre anterior. Al mismo tiempo, el empleo total (21,08 millones) cayó en 142.600 y el desempleo creció en 211.900, llegando a 1,64 millones de personas.

Si se compara con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral subió en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo aumentó en 245.700, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aplicada a 31 aglomerados urbanos y extrapolada al total del país, de 47,7 millones de habitantes.

El informe completo de IDECBA

encuesta CABA 2025

Noticia en desarrollo.-