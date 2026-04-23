Qué parques y plazas son las mejores para visitar en Buenos Aires

Estos espacios urbanos permiten bajar el ritmo diario. Hay alternativas para descansar, recorrer y disfrutar sin salir de la ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires tiene a lo largo y ancho de su extensión una amplia variedad de parques y plazas que permiten ponerle una pausa al movimiento cotidiano. Estos espacios se destacan por su accesibilidad y por ofrecer entornos ideales para descansar , hacer actividad física o estar en contacto con la naturaleza.

En medio de avenidas, edificios y tránsito constante, los espacios verdes funcionan como puntos clave para darle un equilibrio a la vida urbana. En estos lugare s es posible realizar una simple caminata , organizar un picnic o sólo relajarse, aprovechando así alternativas para todos los gustos distribuidas en distintos barrios.

Desde grandes extensiones con biodiversidad hasta rincones más pequeños rodeados de propuestas culturales, la ciudad presenta múltiples opciones para disfrutar al aire libre en cualquier momento del año.

Entre los espacios más destacados aparece el Parque Tres de Febrero , conocido popularmente como los Bosques de Palermo . Se trata de un amplio pulmón verde de alrededor de 40 hectáreas donde es habitual ver personas realizando ejercicio, caminando o compartiendo un picnic. En la zona también se encuentra el Planetario Galileo Galilei, uno de los puntos más reconocibles del área.

Otra opción para quienes buscan tranquilidad es el Jardín Botánico Carlos Thays, que alberga más de 1.500 especies vegetales en un predio de más de siete hectáreas. Sus senderos, esculturas y estructuras históricas lo convierten en un lugar ideal para caminar o leer en un entorno silencioso. En la misma línea, la Reserva Ecológica Costanera Sur ofrece un contacto directo con la naturaleza, con una superficie de 350 hectáreas y una gran diversidad de flora y fauna a orillas del Río de la Plata.

Jardín Botánico Su diseño, creado por el paisajista francés Carlos Thays, combina naturaleza, arquitectura y recorridos educativos con estilos romano, francés y japonés. Buenos Aires Ciudad

También se destacan espacios tradicionales como la Plaza Intendente Alvear, ubicada cerca del Cementerio de la Recoleta, donde además de descansar se pueden recorrer ferias de artesanos. En Palermo, la Plaza Inmigrantes de Armenia es otro punto elegido para hacer una pausa, especialmente por su cercanía con locales comerciales y su ambiente cultural.

Parque Centenario, CABA

Por último, el Parque Centenario, en Caballito, ofrece un lago, anfiteatro y espacios recreativos, además de la presencia del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Además, la Plaza Julio Cortázar, más chica pero muy concurrida, se destaca por su entorno gastronómico y comercial que la convierte en un punto de encuentro habitual.