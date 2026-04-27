27 de abril de 2026 Inicio
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El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Este enclave, fundado en 1921, combina herencia Mbyá-Guaraní, espíritu emprendedor de inmigrantes, producción agrícola diversificada y naturaleza que envuelve con energía transmitida por la misma selva.

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Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras

Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

Aristóbulo del Valle Turismo
  • Aristóbulo del Valle se encuentra en el corazón de Misiones en el centro de la Provincia.
  • Entre los atractivos destacan los Miradores del Valle del Cuña Pirú sobre la Ruta Provincial Nº 7 a 3 kilómetros de la zona urbana.
  • El Parque Lineal Cainguás es considerado Patrimonio Cultural Natural y Turístico.
  • La principal actividad económica está en la tierra con cultivo de yerba mate (8.000 hectáreas), té (4.565 hectáreas), miel, citrus, tabaco, pinos maderables y especies autóctonas.

Aristóbulo del Valle se encuentra en el centro de la provincia de Misiones, accediendo por Ruta Nacional nº 14 y también por Ruta Provincial nº 7. Rodeado de sus saltos y cascadas, privilegiado por su ubicación a 150 kilómetros de Posadas, está representado por su esencia con una población de 38.000 habitantes y una energía transmitida por la misma naturaleza que la envuelve.

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Esta tierra colorada es fruto de la perseverancia de los primigenios Mbyá-Guaraní, a los que se sumó el esfuerzo y espíritu emprendedor de los inmigrantes quiénes aportaron sus saberes para generar trabajo y alentar el crecimiento de una Ciudad que hoy alberga a sus descendientes con amor, tradición y progreso. El cuidado del medio ambiente con 14.000 hectáreas de Área Natural Protegida y la admiración por los paisajes naturales representan la mejor expresión de la selva Misionera y también forman parte de la vida del Aristobuleño que la vive y la siente cada día.

La principal actividad económica está en sus raíces, la tierra. Se cultiva yerba mate (8.000 hectáreas, 46.000.000 kilogramos hoja verde/año), té (4.565 hectáreas, 27.000.000 kilogramos/año), miel (70 productores, 8.000 kilogramos/año), citrus (212 hectáreas, 37 productores), tabaco (728 hectáreas, 864 productores), variedades de pinos maderables y especies autóctonas. Para lograr mayor dinamismo en el día a día, los colonos fueron incorporando otras alternativas y enriqueciendo así una localidad que crece apostando a la ganadería, piscicultura, apicultura y entre otras industrias, permitiendo a los visitantes conocer de cerca los típicos y distintos procesos de cada alternativa.

Salto Encantado

Dónde queda Aristóbulo del Valle, Misiones

Aristóbulo del Valle se encuentra en el corazón de Misiones en el centro de la Provincia, rodeada de sus saltos y cascadas. El cuidado del medio ambiente cuenta con 14.000 hectáreas de Área Natural Protegida y la admiración por los paisajes naturales representan la mejor expresión de la selva Misionera.

Qué puedo hacer en Aristóbulo del Valle, Misiones

Las experiencias disponibles en este corazón misionero mezclan naturaleza, cultura, producción agrícola y aventura en la selva:

  • Visitar los Miradores del Valle del Cuña Pirú sobre la Ruta Provincial Nº 7 a 3 kilómetros de la zona urbana
  • Contemplar puntos panorámicos únicos en medio de caminos de cornisas y murallones de basalto
  • Recorrer el Parque Lineal Cainguás ubicado en el centro de la ciudad
  • Conocer este atractivo paisajístico-cultural considerado Patrimonio Cultural, Natural y Turístico
  • Visitar El Tortugal Reserva de Naturaleza con alojamiento en el corazón de la selva
  • Disfrutar de cafetería y talleres educativos de yerba mate y plantas medicinales
  • Realizar caminatas guiadas por la reserva de naturaleza
  • Visitar el Parque Provincial Salto Encantado con 13.227 hectáreas de Área Natural Protegida
  • Recorrer el arroyo Cuña Pirú ("mujer flaca" en guaraní) entre vasta vegetación
  • Visitar el Parque Ecológico y Camping Municipal del Valle del Cuña Pirú
  • Conocer el Orquidiario Otto con infinita variedad de orquídeas y bromelias
  • Visitar el Vivero Vida Verde con gran variedad de plantas, flores y frutales
Salto Encantado

Cómo llegar a Aristóbulo del Valle, Misiones

Para llegar a Aristóbulo del Valle se accede por Ruta Nacional nº 14 y también por Ruta Provincial nº 7 desde diferentes puntos de Misiones. El destino se encuentra a 150 kilómetros de Posadas Capital de Misiones. Los accesos están bien señalizados permitiendo llegar a esta tierra colorada fundada en 1921 que hoy alberga 38.000 habitantes.

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