14 de marzo de 2026 Inicio
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Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana

La actividad más recomendada en este lugar es simplemente bajar el ritmo, descansar y disfrutar del silencio, algo cada vez más difícil de encontrar en destinos turísticos tradicionales.

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¿Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana?

¿Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana?

  • En la entrada del pueblo hay un cartel que indica la filosofía slow, y los autos deben circular a máximo 30 km/h.
  • Está rodeado por sierras verdes y paisajes naturales, ideales para descansar y desconectarse del ruido urbano.
  • Fue fundado hace más de 100 años y mantiene tradiciones rurales y una fuerte identidad local.
  • Entre las actividades más recomendadas están recorrer sus calles tranquilas, hacer senderismo y disfrutar del paisaje.

¿Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana?: hay un rincón del país vecino que se volvió tendencia y cada vez más viajeros lo buscan por ser un destino tranquilo, rodeado de naturaleza y lejos del turismo masivo.

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Con poco más de 100 habitantes, este lugar es conocido como una auténtica slow town, un concepto que promueve un estilo de vida sin prisas, conectado con la naturaleza y con ritmos mucho más pausados que los de las grandes ciudades. Gracias a su cercanía con Punta del Este y a sus precios más accesibles, la localidad se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren hacer una experiencia diferente, sin multitudes y rodeados de naturaleza.

Es uno de esos lugares donde la calma es parte del paisaje y donde el viaje no se mide en kilómetros recorridos, sino en la tranquilidad que deja la experiencia.

Pueblo eden ururguay

Cómo es la escapada uruguaya a un pueblo slow town

Al llegar al Pueblo Edén, un cartel en la entrada ya adelanta la experiencia: Slow Town. Allí, incluso los autos deben circular a máximo 30 km/h, reforzando la idea de que el tiempo corre más lento.

Fundado hace más de un siglo, el escenario natural se encuentra rodeado por sierras de intenso verde, paisajes rurales y caminos tranquilos que invitan a caminar, respirar aire puro y desconectarse del ruido urbano. La vida cotidiana transcurre entre casas bajas, emprendimientos familiares y vecinos que mantienen vivas las tradiciones locales. Esa fusión entre naturaleza, calma y cultura rural lo convirtió en uno de los destinos más especiales de la región de Maldonado.

Aunque es pequeño, el lugar ofrece varias experiencias ideales para una escapada relajada:

1. Recorrer sus calles tranquilas

Caminar por el pueblo es uno de sus mayores encantos. Las calles de tierra, rodeadas de árboles y cerros, permiten disfrutar del paisaje y del silencio del lugar.

2. Probar la gastronomía local

En los restaurantes y bodegas del pueblo se pueden degustar platos caseros, productos regionales y cervezas artesanales, elaboradas por emprendimientos de la zona.

3. Hacer senderismo y disfrutar la naturaleza

Las sierras que rodean el pueblo ofrecen caminos ideales para caminatas, fotografía de paisajes y contacto con la naturaleza.

4. Visitar la feria de emprendedores

Una vez al mes, la plaza del pueblo reúne a productores y artesanos locales en un encuentro que muestra el espíritu creativo de la comunidad.

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