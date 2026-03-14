Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana La actividad más recomendada en este lugar es simplemente bajar el ritmo, descansar y disfrutar del silencio, algo cada vez más difícil de encontrar en destinos turísticos tradicionales. Por + Seguir en







¿Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana?

En la entrada del pueblo hay un cartel que indica la filosofía slow, y los autos deben circular a máximo 30 km/h.

Está rodeado por sierras verdes y paisajes naturales, ideales para descansar y desconectarse del ruido urbano.

Fue fundado hace más de 100 años y mantiene tradiciones rurales y una fuerte identidad local.

Entre las actividades más recomendadas están recorrer sus calles tranquilas, hacer senderismo y disfrutar del paisaje. ¿Cuál es la escapada slow town a un pueblo uruguayo que es ideal para visitar en un fin de semana?: hay un rincón del país vecino que se volvió tendencia y cada vez más viajeros lo buscan por ser un destino tranquilo, rodeado de naturaleza y lejos del turismo masivo.

Con poco más de 100 habitantes, este lugar es conocido como una auténtica slow town, un concepto que promueve un estilo de vida sin prisas, conectado con la naturaleza y con ritmos mucho más pausados que los de las grandes ciudades. Gracias a su cercanía con Punta del Este y a sus precios más accesibles, la localidad se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren hacer una experiencia diferente, sin multitudes y rodeados de naturaleza.

Es uno de esos lugares donde la calma es parte del paisaje y donde el viaje no se mide en kilómetros recorridos, sino en la tranquilidad que deja la experiencia.

Pueblo eden ururguay Cómo es la escapada uruguaya a un pueblo slow town Al llegar al Pueblo Edén, un cartel en la entrada ya adelanta la experiencia: Slow Town. Allí, incluso los autos deben circular a máximo 30 km/h, reforzando la idea de que el tiempo corre más lento.

Fundado hace más de un siglo, el escenario natural se encuentra rodeado por sierras de intenso verde, paisajes rurales y caminos tranquilos que invitan a caminar, respirar aire puro y desconectarse del ruido urbano. La vida cotidiana transcurre entre casas bajas, emprendimientos familiares y vecinos que mantienen vivas las tradiciones locales. Esa fusión entre naturaleza, calma y cultura rural lo convirtió en uno de los destinos más especiales de la región de Maldonado.

Aunque es pequeño, el lugar ofrece varias experiencias ideales para una escapada relajada: 1. Recorrer sus calles tranquilas Caminar por el pueblo es uno de sus mayores encantos. Las calles de tierra, rodeadas de árboles y cerros, permiten disfrutar del paisaje y del silencio del lugar. 2. Probar la gastronomía local En los restaurantes y bodegas del pueblo se pueden degustar platos caseros, productos regionales y cervezas artesanales, elaboradas por emprendimientos de la zona. 3. Hacer senderismo y disfrutar la naturaleza Las sierras que rodean el pueblo ofrecen caminos ideales para caminatas, fotografía de paisajes y contacto con la naturaleza. 4. Visitar la feria de emprendedores Una vez al mes, la plaza del pueblo reúne a productores y artesanos locales en un encuentro que muestra el espíritu creativo de la comunidad.