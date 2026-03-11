Este es el balneario uruguayo que está en Colonia, no todos lo conocen y es perfecto para una escapada de fin de semana El pequeño pueblo costero mantiene un entorno natural protegido y un ritmo sereno. Su cercanía con ciudades importantes facilita una visita corta sin perder la sensación de tranquilidad. Por + Seguir en







Uno de los tesoros mejor guardados y más auténticos del corredor turístico uruguayo. Colonia Turismo

Un balneario poco conocido del departamento de Colonia se destaca por su entorno natural y su clima tranquilo.

El pueblo nació a partir de un proyecto forestal impulsado por inmigrantes suizos que transformó una zona arenosa en un bosque costero.

Sus playas amplias, con aguas calmas y sin grandes desarrollos turísticos, lo convierten en un destino ideal para descansar.

La cercanía con Colonia del Sacramento y Montevideo facilita una escapada corta sin perder la sensación de aislamiento. En el departamento de Colonia existe un destino costero que conserva un ambiente natural muy particular y permanece fuera de los circuitos turísticos más concurridos. Se trata de Santa Ana, un pequeño balneario que ofrece playas tranquilas y un entorno forestal poco habitual en la costa uruguaya.

Mientras otras zonas del litoral reciben gran cantidad de visitantes durante el verano, este pueblo mantiene una atmósfera relajada que atrae a quienes buscan tranquilidad. El paisaje se caracteriza por la presencia de árboles que crecen hasta la misma orilla del río, generando un escenario donde la vegetación y el agua se encuentran de forma natural.

El origen de este lugar también explica su identidad actual. A mediados del siglo XX, descendientes de inmigrantes suizos impulsaron un proyecto de forestación que transformó un terreno dominado por arena en un espacio verde con especies variadas. Ese desarrollo terminó definiendo la fisonomía del balneario y su estilo de vida sereno.

Santa ana TripAdvisor Cómo es el balneario uruguayo ideal para visitar El balneario de Santa Ana, situado en el litoral uruguayo, es el resultado de un ambicioso proyecto de forestación iniciado en 1946 por los hermanos Greissing. Lo que originalmente era un terreno árido se transformó en un frondoso bosque de robles, eucaliptos y araucarias que hoy define la identidad del lugar. Esta densa masa vegetal no solo proporciona sombra constante durante las jornadas estivales, sino que funciona como un refugio natural que protege la zona de los vientos y regula la temperatura, creando un microclima ideal para el descanso.

La preservación del entorno es un pilar fundamental de su atractivo, destacándose la presencia del ceibo, la flor nacional, que crece de forma silvestre junto a la costa. Para mantener este equilibrio, el desarrollo urbanístico ha sido estrictamente regulado, evitando las construcciones masivas que podrían alterar el ecosistema. Esta política de conservación permite que el balneario mantenga su esencia original y un paisaje donde la naturaleza sigue siendo la protagonista indiscutida frente al avance de la infraestructura moderna.

Santa ana TripAdvisor Sus playas se caracterizan por extensas franjas de arena dorada y aguas fluviales tranquilas, ofreciendo un espacio amplio y sin aglomeraciones para los visitantes. La propuesta turística se aleja del ruido y se apoya en actividades sencillas y contemplativas, como las caminatas al atardecer cuando el sol tiñe el horizonte. Finalmente, la ausencia de grandes centros comerciales o cadenas hoteleras garantiza una atmósfera íntima y familiar, lejos del ruido de los balnearios más concurridos de la región. Pese a eso, su ubicación permite llegar con facilidad desde ciudades como Colonia del Sacramento o Montevideo, haciendo que sea más fácil realizar visitas cortas o escapadas de fin de semana.