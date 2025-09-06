6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el significado del punto que está al lado de la cámara de un iPhone

La atención se centra en entender qué indica y cómo afecta la experiencia del usuario con el dispositivo.

Por
Conocé las partes de tu iPhone

Conocé las partes de tu iPhone

Notebookcheck.org

Los dispositivos móviles se han convertido en herramientas indispensables, y cada detalle de su diseño despierta curiosidad entre los usuarios. Algunos elementos, a simple vista pequeños o discretos, pueden tener funciones importantes que no todos conocen.

Este electrodoméstico debe usarse con precaución.
Te puede interesar:

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Uno de estos elementos es un punto que aparece al lado de la cámara en ciertos modelos de iPhone, generando preguntas sobre su propósito y utilidad. Descubrir el significado de este pequeño indicador permite aprovechar mejor la tecnología y conocer funciones que muchas veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana.

Qué significa el orificio que tienen los iPhone al lado de la cámara

iPhone-17.webp

Durante años, los usuarios han especulado sobre la función del pequeño orificio presente en el iPhone. Algunos pensaban que era un sensor de luz, otros que formaba parte del enfoque de la cámara o del flash. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones es correcta: se trata de un micrófono adicional que trabaja junto con los demás micrófonos del dispositivo.

Su función principal es captar el sonido ambiente al grabar videos con la cámara trasera, lo que permite un audio más claro y natural, sincronizado con la imagen. Además, forma parte del sistema de cancelación activa de ruido, ayudando a filtrar sonidos molestos durante llamadas, videollamadas o grabaciones de audio. Esto mejora la nitidez de la voz del usuario y permite que Siri reconozca los comandos de manera más precisa.

Si al grabar un video el sonido se percibe con poca claridad o demasiado ruido de fondo, puede ser porque este micrófono esté obstruido por polvo o suciedad, afectando su funcionamiento.

Noticias relacionadas

Los alimentos indispensables para una dieta saluble y tener más años de vida según una investigación de Harvard.

Cuáles son los alimentos que afectan negativamente a la longevidad y debés evitar

Luego del desayuno, puede repetirse el lavado con precauciones simples.

Por qué hay que cepillarse los dientes antes de desayunar

Una instructora reveló la mejor postura para perder peso.

La mejor postura de yoga para perder peso: cualquier persona la puede hacer

¿Qué debés hacer si tenés mucho dolor de cuello?

Qué debés hacer si tenés mucho dolor de cuello

Uno de los hermosos paisajes.

Turismo en Argentina: el río cordobés mezclado entre quebradas imponentes y playas de arena

Los métodos convencionales dependieron históricamente de la inserción de granos absorbentes dentro de los saleros.

Sin granos de café ni arroz: este es el truco casero para evitar que la sal se te humedezca

Rating Cero

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

últimas noticias

Conocé las partes de tu iPhone

Cuál es el significado del punto que está al lado de la cámara de un iPhone

Hace 12 minutos
play
De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Hace 12 minutos
Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 13 minutos
Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA

Hace 13 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 14 minutos