Cuál es el significado del punto que está al lado de la cámara de un iPhone

Los dispositivos móviles se han convertido en herramientas indispensables, y cada detalle de su diseño despierta curiosidad entre los usuarios. Algunos elementos, a simple vista pequeños o discretos, pueden tener funciones importantes que no todos conocen.

Uno de estos elementos es un punto que aparece al lado de la cámara en ciertos modelos de iPhone, generando preguntas sobre su propósito y utilidad. Descubrir el significado de este pequeño indicador permite aprovechar mejor la tecnología y conocer funciones que muchas veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana.

Qué significa el orificio que tienen los iPhone al lado de la cámara iPhone-17.webp Durante años, los usuarios han especulado sobre la función del pequeño orificio presente en el iPhone. Algunos pensaban que era un sensor de luz, otros que formaba parte del enfoque de la cámara o del flash. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones es correcta: se trata de un micrófono adicional que trabaja junto con los demás micrófonos del dispositivo.

Su función principal es captar el sonido ambiente al grabar videos con la cámara trasera, lo que permite un audio más claro y natural, sincronizado con la imagen. Además, forma parte del sistema de cancelación activa de ruido, ayudando a filtrar sonidos molestos durante llamadas, videollamadas o grabaciones de audio. Esto mejora la nitidez de la voz del usuario y permite que Siri reconozca los comandos de manera más precisa.