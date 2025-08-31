Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16 Este nuevo dispositivo contaría con 15.000mAh de capacidad. Podría funcionar cinco días sin recarga y superar en autonomía a la mayoría de los modelos de alta gama. Por







El diseño lograría mantener proporciones razonables. Redes sociales

La industria de los smartphones no se detiene en su evolución y, mientras cada vez tienen mejores cámaras, procesadores y pantallas, la autonomía sigue siendo uno de los puntos más discutidos por los usuarios. En ese escenario, una filtración reciente dio a conocer un modelo de Realme que podría cambiar las reglas del juego, ya que llegaría con una batería tan grande que superaría incluso a muchos cargadores portátiles.

El dato no pasó desapercibido en la comunidad tecnológica. Este dispositivo se destacaría por ofrecer una capacidad de 15,000mAh, una cifra muy por encima del promedio que manejan actualmente los equipos de gama alta. Para tener dimensión, se trata de una batería cuatro veces mayor a la de un iPhone 16 estándar y notablemente superior a la de la variante Pro Max.

La propuesta de Realme se ubica como una alternativa para quienes buscan rendimiento duradero sin depender de enchufes ni de baterías externas. Además de su autonomía única, el smartphone llegaría con un conjunto de especificaciones técnicas que lo colocan en la competencia directa con otros modelos de referencia del mercado.

Realme Redes sociales Así será el Realme, el celular con una batería ampliamente mayor al iPhone 16 De acuerdo con la filtración difundida por Phone Arena, el nuevo equipo de Realme incorporaría una batería de 15,000mAh, capaz de resistir hasta cinco días completos de uso normal con una sola carga. Para ponerlo en contexto, el iPhone 16 más económico ofrece 3,500mAh y el iPhone 16 Pro Max apenas supera los 4,600mAh. Incluso algunos power banks cuentan con menos capacidad que la que integraría este smartphone.

Más allá de su batería récord, el dispositivo llegaría con una pantalla de 6,7 pulgadas, procesador Dimensity 7300, 12GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256GB. Se trata de un conjunto que garantiza potencia y fluidez para aplicaciones exigentes, juegos y multitarea.