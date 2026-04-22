22 de abril de 2026 Inicio
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Conocé Salta en 2026: el pueblo ideal para hacer trekking, paseos en mountain bike y andar en cuatriciclo

Un rincón de los Valles Calchaquíes combina naturaleza, cultura y tradiciones productivas en un entorno rodeado de montañas y paisajes únicos.

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Payogasta

Payogasta, naturaleza y aventura en los Valles Calchaquíes.

Ucasal

  • Payogasta se ubica en los Valles Calchaquíes y se caracteriza por su entorno natural con cerros, caminos rurales y arquitectura de adobe.

  • La zona ofrece actividades como trekking, recorridos en mountain bike por la Ruta 40 y travesías en cuatriciclo o vehículos 4x4.

  • Entre sus atractivos se destaca el Parque Nacional Los Cardones, con cactus de gran altura y paisajes representativos de la región.

  • El lugar también conserva tradiciones productivas como el secado de pimientos, base de uno de los pimentones más reconocidos del país.

Ubicado en el corazón de los Valles Calchaquíes, Payogasta se presenta como un destino destacado en Salta para realizar actividades al aire libre como trekking, recorridos en mountain bike y travesías en cuatriciclo. Rodeado de montañas y con una identidad marcada por su historia y su producción local, el pueblo mantiene una fuerte conexión con el entorno natural.

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Este rincón del norte argentino conserva la esencia de los pueblos andinos, con calles de tierra y construcciones de adobe que reflejan su identidad cultural. A más de tres horas de la capital provincial, se posiciona como una alternativa para quienes buscan combinar aventura y paisajes en un entorno alejado de los circuitos urbanos.

Además de su propuesta vinculada a la actividad física y el contacto con la naturaleza, el lugar se distingue por prácticas tradicionales como el secado de pimientos al sol, que durante el invierno tiñe el entorno de tonos rojizos. Esta actividad forma parte de la producción de uno de los pimentones más reconocidos del país y refuerza el perfil cultural del destino.

Salta, Payogasta
El crecimiento del turismo en Salta impulsa a localidades como Payogasta, donde los paisajes de montaña y las experiencias rurales atraen visitantes durante todo el año.

El crecimiento del turismo en Salta impulsa a localidades como Payogasta, donde los paisajes de montaña y las experiencias rurales atraen visitantes durante todo el año.

Dónde queda Payogasta

Payogasta se encuentra en la provincia de Salta, dentro de la región de los Valles Calchaquíes, uno de los corredores turísticos más importantes del norte argentino. Su ubicación lo sitúa en un entorno montañoso caracterizado por paisajes abiertos y rutas escénicas.

El pueblo está rodeado de atractivos naturales y se ubica cerca del Parque Nacional Los Cardones, un área protegida que forma parte del ecosistema característico de la región. Esta cercanía lo convierte en un punto estratégico para recorrer distintos sectores del valle.

Qué puedo hacer en Payogasta

Entre las principales actividades se destaca la posibilidad de recorrer el Parque Nacional Los Cardones, donde se pueden observar cactus de gran tamaño que alcanzan hasta 10 metros de altura. Este espacio permite explorar un paisaje representativo de los Valles Calchaquíes.

El destino también ofrece alternativas para quienes buscan experiencias activas, como trekking en senderos naturales y circuitos en mountain bike por la Ruta Nacional 40, uno de los caminos más emblemáticos del país. A esto se suman recorridos en vehículos 4x4 o cuatriciclos por caminos rurales.

Otra de las opciones es disfrutar del entorno del río Calchaquí, un espacio que permite descansar y conectarse con el paisaje. A nivel cultural, la gastronomía local incluye platos típicos como locro, cordero y cabrito, además de productos regionales como queso de cabra y pimentón. En julio, la Fiesta Provincial del Pimiento suma una propuesta vinculada a las tradiciones del lugar.

Cómo llegar a Payogasta

En auto, el recorrido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Payogasta implica una distancia aproximada de 1.600 kilómetros hasta la provincia de Salta. El viaje total demanda entre 18 y 20 horas, dependiendo de las condiciones del tránsito y las paradas. Una vez en la capital salteña, se continúa hacia Cachi y luego por la Ruta Nacional 40, en un trayecto adicional de unas tres horas hasta el destino final.

En transporte público, se puede viajar en micro desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de Salta, con un tiempo estimado de entre 20 y 24 horas de viaje según el servicio. Desde allí, el traslado continúa por vía terrestre hacia Payogasta, siguiendo el mismo recorrido que en auto, con una duración aproximada de tres horas.

payogasta Salta
Payogasta se posiciona como un destino emergente del turismo en Salta, con propuestas que combinan naturaleza, actividades al aire libre y tradiciones locales en los Valles Calchaquíes.

Payogasta se posiciona como un destino emergente del turismo en Salta, con propuestas que combinan naturaleza, actividades al aire libre y tradiciones locales en los Valles Calchaquíes.

En avión, el trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el aeropuerto de la ciudad de Salta tiene una duración cercana a las dos horas y media. Luego, el viaje continúa por vía terrestre hacia Payogasta, tomando la ruta hacia Cachi y la Ruta Nacional 40, completando el tramo final en aproximadamente tres horas.

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