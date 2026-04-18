Turismo en Jujuy: las termas escondidas con un estilo rústico y familiar para desconectar

Un destino rodeado de naturaleza combina aguas cálidas, beneficios terapéuticos y un entorno ideal para el descanso durante la temporada invernal.

La provincia de Jujuy cuenta con propuestas termales que combinan naturaleza, descanso y tradición, y entre ellas se destacan las Termas de Caimancito como una opción que reúne condiciones ideales para una escapada. Este espacio se caracteriza por su entorno rústico y su orientación al relax, con aguas que emergen a altas temperaturas .

El destino ofrece una experiencia vinculada al descanso, con paisajes naturales y un ambiente tranquilo que favorece el bienestar general.

Las propiedades minerales del agua aportan beneficios sobre la circulación, el sistema inmunológico y distintos dolores musculares.

La ubicación estratégica cerca del Parque Nacional Calilegua lo convierte en una alternativa accesible dentro de la provincia para una escapada breve.

El complejo termal se destaca por sus aguas a alta temperatura que permiten aliviar tensiones físicas y promover la relajación en un entorno natural.

El destino cordobés que es poco conocido pero ideal para disfrutar del río antes del invierno

Ubicadas en una zona rodeada de vegetación y paisajes característicos del norte argentino, estas termas se consolidaron como un punto de referencia para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano. Su cercanía con distintos centros urbanos facilita el acceso, mientras que el ambiente natural refuerza la experiencia de tranquilidad.

El principal atractivo radica en las propiedades de sus aguas, que contienen minerales como azufre, hierro, magnesio, calcio y potasio . Estas características convierten a las piscinas naturales en un recurso terapéutico , capaz de aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y contribuir a la relajación física y mental.

Las Termas de Caimancito se encuentran en la provincia de Jujuy , en el norte argentino, a una altitud aproximada de 500 metros sobre el nivel del mar . Este enclave se ubica en una región de gran riqueza natural, cercana a áreas protegidas y con paisajes característicos de la zona.

Dentro del turismo en Jujuy, el destino se destaca por sus aguas a 40°C y su entorno natural próximo a áreas protegidas como Calilegua.

El acceso se realiza a través de la Ruta Nacional 34 y luego por la Ruta Provincial 1 , completamente pavimentadas. El complejo está a unos 40 kilómetros de Libertador General San Martín y de la entrada al Parque Nacional Calilegua , lo que lo posiciona como un punto estratégico dentro del circuito regional.

Qué se puede hacer en las Termas de Caimancito

La actividad principal en este destino es la inmersión en sus aguas cálidas, que alcanzan aproximadamente 40°C. Este nivel de temperatura permite generar un efecto directo sobre el cuerpo, favoreciendo la relajación muscular y el alivio de tensiones acumuladas.

El entorno natural que rodea las termas también forma parte de la experiencia. La cercanía con áreas verdes y espacios abiertos permite complementar la visita con momentos de descanso al aire libre, en un ambiente que combina tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Además del descanso, el lugar se vincula con prácticas de bienestar, ya que las aguas contribuyen a la mejora de la circulación sanguínea, la desintoxicación del organismo y la reducción del estrés. Estas características posicionan al destino como una opción enfocada en el cuidado integral del cuerpo.

Cómo llegar a las Termas de Caimancito

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto implica recorrer aproximadamente 1500 kilómetros hasta la zona, tomando principalmente la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego conectando con la Ruta Nacional 34. El tiempo estimado de viaje supera las 18 horas, dependiendo de las condiciones del tránsito y las paradas intermedias.

En transporte público, se puede viajar en micro desde la terminal de Retiro hasta San Salvador de Jujuy, un trayecto que demanda alrededor de 20 horas. Desde allí, existen servicios hacia Libertador General San Martín o San Pedro, con combinación posterior hacia Caimancito mediante líneas locales.

Termas de Caimancito 3 El turismo en Argentina encuentra en Caimancito una opción accesible con conexión por rutas nacionales y cercanía a centros urbanos del norte. Trip Advisor

Para quienes opten por el avión, el destino más cercano es el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, con un tiempo de vuelo aproximado de 2 horas y media desde Buenos Aires. Una vez en la provincia, el traslado continúa por vía terrestre durante unas dos horas hasta llegar a las termas.