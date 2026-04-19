Turismo en Salta: el pueblo rodeado de paisajes naturales y con tradición regional La localidad poco conocida del Norte argentino, árida y tranquila, para sumar al próximo viaje. Por + Seguir en







El pueblo poco conocido del Norte para descubrir. Gobierno de Salta

Olacapato se posiciona como uno de los destinos más altos y menos explorados de Salta.

El pueblo combina paisaje de Puna, historia ferroviaria y vida comunitaria.

Sus salinas y volcanes cercanos lo convierten en un punto atractivo para excursiones.

También funciona como escala para quienes buscan adaptarse a la altura. Dentro de la diversidad de paisajes norteños que ofrece Salta, Olacapato aparece como una alternativa distinta para quienes buscan salir de los circuitos más transitados. Ubicado en plena Puna, este pequeño poblado mantiene una dinámica marcada por el clima, la altura y las tradiciones locales, en un entorno donde el paisaje se impone sobre cualquier otra referencia.

Con construcciones de adobe y una presencia constante de cerros y salares, el destino propone una experiencia centrada en el contacto con el territorio. La vida cotidiana transcurre con un ritmo propio, vinculado a la actividad minera y a la historia del ferrocarril, elementos que todavía forman parte de la identidad del lugar.

Olacapato, Salta (1) Argentina.gob.ar Qué se puede hacer en Olacapato El recorrido por Olacapato invita a una observación pausada por sus calles, que permiten acercarse a la vida diaria de la comunidad, mientras que la capilla local funciona como uno de los puntos de referencia del pueblo, ideal para visitar. La fotografía encuentra en este entorno un espacio particular, con contrastes entre el suelo, las construcciones y el cielo de altura.

En los alrededores, los salares y las formaciones volcánicas ofrecen alternativas para excursiones. Lugares como el Salar de Pocitos o el Salar de Cauchari amplían el recorrido y permiten dimensionar la escala del paisaje puneño. A pocos kilómetros también se ubica el Parque Solar Cauchari, una instalación de generación energética que suma un componente actual al entorno. Además, Olacapato cumple una función práctica para muchos viajeros: sirve como punto de adaptación a la altura antes de continuar hacia otros destinos de la región.

Olacapato, Salta Gobierno de Salta Dónde queda Olacapato Olacapato se encuentra en el departamento de Los Andes, dentro de Salta, a unos 200 kilómetros de la capital provincial. Está ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los poblados más altos del país. El entorno se caracteriza por un clima frío, cielos despejados y una geografía dominada por salares y volcanes, con una vegetación escasa propia de la Puna.

Cómo llegar a Olacapato El acceso principal se realiza desde la ciudad de Salta a través de la Ruta Nacional 51, un camino que atraviesa la Quebrada del Toro y asciende de manera progresiva. Se trata de un trayecto exigente, con tramos de ripio y curvas pronunciadas, por lo que requiere conducción cuidadosa. olacapatoooo.jpg Otra alternativa es llegar primero a la capital salteña en avión o micro, continuar hasta San Antonio de los Cobres y desde allí coordinar un traslado hacia Olacapato. En cualquiera de los casos, la planificación previa resulta clave, tanto por las condiciones del camino como por la altura del destino. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es largo: el viaje dura 20 horas y se accede por la Ruta Nacional 34.