Turismo Salta: dónde está el pueblo considerado como el más alto de Argentina

Olacapato está en la provincia de Salta y es considerado el pueblo más alto de Argentina , con una altitud que alcanza los 4.100 metros sobre el nivel del mar . Este pequeño caserío se levanta en plena puna, en un entorno extremo donde el clima, el viento y la altura marcan el ritmo de vida.

Se ubica a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar , siendo el punto habitado más elevado del país

Ubicado en una de las regiones más áridas y elevadas del país , el lugar permanece alejado de los circuitos turísticos tradicionales. Su historia está ligada al antiguo paso del tren minero, que supo darle movimiento y conectividad en épocas pasadas.

Hoy, ese pasado convive con una realidad marcada por el aislamiento , la escasez de servicios y una tranquilidad absoluta que lo transforma en un destino singular para quienes buscan experiencias distintas.

La principal propuesta en Olacapato es la contemplación del paisaje . Rodeado de volcanes y salares , el entorno ofrece panorámicas únicas donde predominan los tonos ocres y blancos. La gastronomía local incluye platos elaborados con quinua , carne de llama y recetas transmitidas de generación en generación.

Las caminatas por el pueblo permiten descubrir casas de adobe y una vida cotidiana atravesada por tradiciones ancestrales . Durante la noche, el cielo se convierte en protagonista . La ausencia de contaminación lumínica permite observar millones de estrellas con una claridad poco frecuente en otros destinos.

Dónde queda Olacapato

Olacapato se encuentra en la puna salteña, dentro del departamento Los Andes. Está ubicado cerca del límite con Chile y próximo al Paso Internacional de Sico. Además, se encuentra relativamente cerca del Parque Solar Cauchari, uno de los más importantes de Sudamérica.

Cómo llegar a Olacapato

El acceso se realiza desde la ciudad de Salta a través de la Ruta Nacional 51. El recorrido pasa por San Antonio de los Cobres y continúa por caminos de montaña. Los últimos tramos incluyen rutas de ripio, pendientes pronunciadas y sectores sin señalización.

olacapatoooo.jpg El paisaje combina salares, volcanes y cielos despejados únicos.

Por eso, se recomienda contar con vehículos adecuados, preferentemente 4x4, y prever combustible suficiente. No existe transporte público directo y las condiciones climáticas pueden modificar el estado del camino, por lo que es clave planificar el viaje con anticipación.