10 de abril de 2026 Inicio
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Conocé Córdoba: el destino turístico rodeado de cerros para conocer y meterse en la naturaleza

Este enclave del Valle de Punilla combina tranquilidad, paisaje agreste y contacto directo con la naturaleza en un pueblo que conserva su identidad propia sin multitudes

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Está atravesada por el río Tanti que forma balnearios naturales ideales para refrescarse

Está atravesada por el río Tanti que forma balnearios naturales ideales para refrescarse

  • Tanti se encuentra en el centro del Valle de Punilla a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a tan solo 15 kilómetros de Villa Carlos Paz.
  • El pueblo se asienta sobre el arroyo Tanti donde se forman piletas naturales de agua transparente, con balnearios gratuitos y de acceso sencillo como El Diquecito con su olla de ocho metros de profundidad.
  • Entre los atractivos destacan la Cascada Los Chorrillos de 115 metros dentro de la Reserva Natural, el ascenso al cerro Los Gigantes con senderos de distintas dificultades, excursiones al Pozo del Indio, la Quebrada de la Mermela, y el Balneario Municipal con agua cristalina
  • El circuito religioso y patrimonial incluye la Capilla Nuestra Señora del Rosario, la Gruta de la Medalla Milagrosa y la Cruz de Fátima, además de gastronomía serrana con empanadas caseras, carnes a la parrilla, cabrito y postres regionales en comedores familiares

Córdoba cuenta con una cantidad innumerable de pueblos y destinos que llaman la atención de los turistas gracias a sus paisajes y ambientes. Algunos viajeros buscan lugares no tan conocidos para poder descansar de manera más tranquila y sin tanta gente alrededor. Una opción que está siendo cada vez más considerada es Tanti, una de las grandes sorpresas de la provincia, sin nada que envidiarle a destinos mucho más conocidos como Villa Carlos Paz o General Belgrano.

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A menos de una hora de Córdoba capital, Tanti se transformó en uno de esos destinos que no necesitan demasiada promoción para atraer visitantes. Con sus calles tranquilas, su aire de sierras y su mezcla entre lo agreste y lo familiar, el pueblo mantiene ese encanto que lo vuelve irresistible tanto para quienes buscan desconectarse como para los fanáticos de la aventura. El entorno serrano y su clima templado lo convierten en una opción atractiva en cualquier época del año, conservando un aire de pueblo serrano con calles tranquilas, plazas arboladas y vistas panorámicas hacia el cordón montañoso.

Muchos llegan atraídos por la famosa cascada de 115 metros, joya escondida dentro de la Reserva Natural Los Chorrillos, pero terminan encontrando historia, gastronomía y una calidez serrana. A diferencia de otros lugares del Valle de Punilla, conserva un ritmo pausado sin grandes complejos ni multitudes, sino una propuesta más cercana ideal para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza. La oferta turística es muy amplia y tiene opciones tanto para quienes buscan descanso como para los que prefieren actividades al aire libre, incluyendo trekking, cabalgatas, paseos en bicicleta y escalada.

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Qué se puede hacer en Tanti

Las experiencias disponibles en este pueblo serrano mezclan naturaleza, aventura, historia y gastronomía:

  • Realizar el ascenso al cerro Los Gigantes, una de las formaciones más emblemáticas de la provincia con senderos de distintas dificultades y vistas impactantes desde la cima
  • Visitar la Cascada Los Chorrillos de 115 metros rodeada por paisaje de piedra y monte nativo dentro de la Reserva Natural
  • Caminar el sendero que conduce a la cascada partiendo desde Villa Flor Serrana en unas dos horas de caminata con sectores de dificultad media
  • Realizar excursiones al Pozo del Indio, lugar ideal para disfrutar del paisaje y la tranquilidad
  • Explorar la Quebrada de la Mermela entre formaciones naturales características
  • Disfrutar de los balnearios del río Tanti con agua cristalina para pasar el día en familia
  • Refrescarse en El Diquecito, balneario gratuito y de acceso sencillo preferido por los locales con su olla de ocho metros de profundidad
  • Nadar en el Balneario Municipal aprovechando el agua transparente del arroyo
  • Bañarse en las piletas naturales que se forman sobre el arroyo Tanti
  • Realizar circuitos de trekking por senderos que atraviesan el entorno serrano
  • Recorrer el circuito religioso y patrimonial visitando la Capilla Nuestra Señora del Rosario
  • Conocer la Gruta de la Medalla Milagrosa en el recorrido patrimonial
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Donde queda Tanti

Tanti está ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba en el centro del Valle de Punilla. Se encuentra rodeado por los cerros Los Gigantes y la Sierra de Gaspar, a tan solo 15 kilómetros de Villa Carlos Paz. Limita con localidades muy conocidas como Villa Carlos Paz y Villa Giardino, pero mantiene su identidad propia. Su historia se remonta al siglo XVIII cuando surgió como una pequeña posta entre las estancias coloniales de la zona. El pueblo se asienta sobre el arroyo Tanti donde se forman piletas naturales de agua transparente, siendo atravesado por el río Tanti que forma balnearios naturales ideales para refrescarse durante el verano.

Cómo llegar a Tanti

Llegar en auto desde Córdoba es muy fácil. Se debe tomar la Ruta Nacional 20 hasta Villa Carlos Paz y luego la Ruta Provincial 28 que lleva directo al pueblo, en un trayecto que no supera la hora de viaje. Desde la ciudad de Córdoba se puede llegar también por la Ruta Provincial 20 tomando luego la bifurcación hacia la Ruta Provincial 28, durando alrededor de una hora.

Para quienes prefieren transporte público, hay empresas que cubren el recorrido diario, existiendo servicios regulares de colectivos que conectan la capital con distintas localidades del Valle de Punilla incluyendo Tanti. Otra opción es llegar desde Villa Carlos Paz recorriendo apenas 15 kilómetros por un camino de montaña que regala vistas panorámicas del valle.

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