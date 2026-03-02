Turismo en Córdoba: el destino gasolero que pocos conocen y tiene un puente colgante icónico

Puente colgante con vistas panorámicas en Córdoba.
alpacorral.gov.ar
Alpa Corral se encuentra en el departamento de Río Cuarto, a 650 kilómetros de Buenos Aires.
Su gran emblema es un histórico puente colgante de hierro con vistas panorámicas al río.
El destino ofrece balnearios naturales, ollas profundas y playas de arena fina.
Cuenta con circuitos de senderismo, visitas a capillas históricas y el paraje Villa Jorcoricó.
Córdoba siempre se renueva y, más allá de sus clásicos valles de Punilla o Calamuchita, esconde destinos accesibles que combinan historia, paz y mucha naturaleza. Entre las Sierras del Sur, emergen pueblos que parecen detenidos en el tiempo, ideales para quienes buscan escapar del ruido sin necesidad de gastar una fortuna.
Alpa Corral es, sin dudas, la joya de esta región; es un rincón serrano con entorno natural de una belleza abrumadora y aguas cristalinas. Su ambiente familiar y relajado lo convierte en un refugio perfecto para desconectar, ofreciendo balnearios naturales con ollas profundas y playas de arena fina que nada tienen que envidiarle a los destinos más concurridos. Es perfecto para un viaje “gasolero” desde la Ciudad de Buenos Aires.
Dónde queda Alpa Corral
Alpa Corral se encuentra ubicada en el departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba. Se asienta sobre la cadena de las Sierras de los Comechingones, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto y a unos 200 kilómetros de la capital provincial.
Su paisaje está marcado por el paso del río Las Barrancas, que nace de la unión de los arroyos El Talita y Las Moras, moldeando un relieve de quebradas y valles que define el microclima agradable de la zona.
Qué puedo hacer en Alpa Corral
El gran emblema del pueblo es su icónico puente colgante, una estructura de hierro que se eleva sobre el cauce del río y ofrece una de las postales más fotografiadas de la provincia. Es el punto estratégico para disfrutar de una hermosa vista del balneario y el río.
Además, este lugar cuenta con un circuito autoguiado que permite a los visitantes conocer y aprender sobre las plantas nativas de Alpa Corral. Para conocer la flora y fauna del lugar, el senderismo es la mejor opción. Existen numerosos senderos de baja y media dificultad que permiten internarse en el monte nativo para descubrir vistas panorámicas de las sierras.
A solo 3 kilómetros del centro de Alpa Corral, se encuentra Villa Jorcoricó, un rincón escondido entre las sierras con baños naturales de aguas claras y frescas, ideales para pasar la tarde y desconectar del ritmo cotidiano. En la represa Viejas Turbinas, los visitantes también pueden disfrutar de un espejo de agua ideal para nadar y relajarse
También es obligatoria la visita a la Gruta de la Virgen del Tránsito y la Capilla Hambaré, construcciones que forman parte del patrimonio histórico y espiritual de la comunidad y ofrecen un entorno de absoluta serenidad.
Cómo llegar a Alpa Corral
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 8 hacia el oeste. El viaje atraviesa localidades como Pergamino y Venado Tuerto hasta llegar a la ciudad de Río Cuarto.
Desde allí, se empalma con la Ruta Provincial 30 y finalmente la Ruta Provincial 11, que está totalmente pavimentada y conduce directamente al ingreso de la villa. El trayecto total es de aproximadamente 650 kilómetros, lo que representa unas 8 horas de viaje.
Para quienes prefieren el transporte público, existen servicios de micro de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro con destino a Río Cuarto. Una vez en la terminal de Río Cuarto, operan empresas de transporte interurbano regional que realizan el tramo final hasta Alpa Corral con varias frecuencias diarias.