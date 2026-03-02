Turismo en Córdoba: el destino gasolero que pocos conocen y tiene un puente colgante icónico

Córdoba siempre se renueva y, más allá de sus clásicos valles de Punilla o Calamuchita , esconde destinos accesibles que combinan historia, paz y mucha naturaleza . Entre las Sierras del Sur , emergen pueblos que parecen detenidos en el tiempo, ideales para quienes buscan escapar del ruido sin necesidad de gastar una fortuna.

Turismo en Argentina: la reserva poco conocida con un lindo vivero y senderos para recorrer

Alpa Corral es, sin dudas, la joya de esta región; es un rincón serrano con entorno natural de una belleza abrumadora y aguas cristalinas. Su ambiente familiar y relajado lo convierte en un refugio perfecto para desconectar, ofreciendo balnearios naturales con ollas profundas y playas de arena fina que nada tienen que envidiarle a los destinos más concurridos. Es perfecto para un viaje “gasolero” desde la Ciudad de Buenos Aires.

Alpa Corral se encuentra ubicada en el departamento de Río Cuarto , al sur de la provincia de Córdoba. Se asienta sobre la cadena de las Sierras de los Comechingones, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto y a unos 200 kilómetros de la capital provincial.

Su paisaje está marcado por el paso del río Las Barrancas , que nace de la unión de los arroyos El Talita y Las Moras, moldeando un relieve de quebradas y valles que define el microclima agradable de la zona.

El gran emblema del pueblo es su icónico puente colgante , una estructura de hierro que se eleva sobre el cauce del río y ofrece una de las postales más fotografiadas de la provincia. Es el punto estratégico para disfrutar de una hermosa vista del balneario y el río.

Alpa-Corral-La-Turbina

Además, este lugar cuenta con un circuito autoguiado que permite a los visitantes conocer y aprender sobre las plantas nativas de Alpa Corral. Para conocer la flora y fauna del lugar, el senderismo es la mejor opción. Existen numerosos senderos de baja y media dificultad que permiten internarse en el monte nativo para descubrir vistas panorámicas de las sierras.

A solo 3 kilómetros del centro de Alpa Corral, se encuentra Villa Jorcoricó, un rincón escondido entre las sierras con baños naturales de aguas claras y frescas, ideales para pasar la tarde y desconectar del ritmo cotidiano. En la represa Viejas Turbinas, los visitantes también pueden disfrutar de un espejo de agua ideal para nadar y relajarse

También es obligatoria la visita a la Gruta de la Virgen del Tránsito y la Capilla Hambaré, construcciones que forman parte del patrimonio histórico y espiritual de la comunidad y ofrecen un entorno de absoluta serenidad.

Cómo llegar a Alpa Corral

Alpa-Corral-Puente-Barrancas

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 8 hacia el oeste. El viaje atraviesa localidades como Pergamino y Venado Tuerto hasta llegar a la ciudad de Río Cuarto.

Desde allí, se empalma con la Ruta Provincial 30 y finalmente la Ruta Provincial 11, que está totalmente pavimentada y conduce directamente al ingreso de la villa. El trayecto total es de aproximadamente 650 kilómetros, lo que representa unas 8 horas de viaje.

Para quienes prefieren el transporte público, existen servicios de micro de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro con destino a Río Cuarto. Una vez en la terminal de Río Cuarto, operan empresas de transporte interurbano regional que realizan el tramo final hasta Alpa Corral con varias frecuencias diarias.