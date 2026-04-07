El maravilloso destino de Córdoba donde se mezcla la naturaleza y la religión Un río de aguas cálidas, circuitos históricos que siguen los pasos del primer santo argentino y una costanera con balnearios para todas las edades convierten a esta localidad cordobesa en una de las propuestas más completas del interior del país. Por + Seguir en







José Gabriel Brochero fue un cura gaucho que recorrió estas sierras a lomo de mula y el primer santo del país. Facebook

Villa Cura Brochero está ubicada en el Valle de Traslasierra, Córdoba, e integra una propuesta religiosa ligada al Santo Cura Brochero con una extensa oferta de actividades al aire libre.

El río Panaholma bordea la localidad con una costanera de casi 4 kilómetros dividida en tres sectores, Norte, Central y Sur.

Hay cuatro circuitos de trekking de baja dificultad que recorren cascadas, minas de cuarzo, capillas históricas, el Acueducto de los Chiflones y los senderos que el propio Padre Brochero diseñó en su época.

La oferta turística incluye también cicloturismo con recorridos de hasta 38 kilómetros, cabalgatas, parque acuático, granja educativa, pista de karting y eventos culturales con música de cuarteto y folclore. Villa Cura Brochero es un destino ubicado en Córoba que integra de manera natural la devoción religiosa con la exuberancia del paisaje serrano. Enclavada en el Valle de Traslasierra, lleva el nombre del primer santo argentino y conserva en sus calles, senderos y capillas la memoria de José Gabriel Brochero, el cura gaucho que recorrió estas sierras a lomo de mula y dejó una huella en la región. Ese legado convive hoy con una propuesta turística en crecimiento que atrae tanto a peregrinos como a viajeros en busca de naturaleza y descanso.

El río Panaholma es el corazón geográfico de la villa. Sus aguas cálidas, una característica que lo distingue en el Valle de Traslasierra, bordean la localidad a lo largo de una costanera de casi cuatro kilómetros con balnearios de distintos perfiles. En este lugar se pueden encontrar desde playas de arena fina con escasa profundidad ideales para familias con chicos, hasta pozos y cascadas para los que buscan más adrenalina.

Más allá del río, la localidad ofrece cuatro circuitos de trekking de baja dificultad que recorren el Cerro de la Gloria, la Cuesta de Altautina, los caminos históricos del Padre Brochero y la costanera del Panaholma. El cicloturismo tiene también un menú amplio con recorridos de entre 7 y 38 kilómetros hacia Mina Clavero, Nono, Panaholma y otros destinos del Valle. Para los más chicos hay una granja educativa, un parque acuático y una pista de karting, mientras que la vida nocturna se concentra en espacios para bailes y eventos con las principales bandas de cuarteto y folclore del país.

Cura Brochero Wikipedia Dónde queda Villa Cura Brochero Villa Cura Brochero se encuentra en el departamento de San Alberto, en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. Está ubicada a orillas del río Panaholma y conectada con localidades vecinas como Mina Clavero, Nono y Panaholma por rutas provinciales que atraviesan el paisaje serrano.

Qué puedo hacer en Villa Cura Brochero La oferta del pueblo abarca religión, naturaleza, aventura y entretenimiento familiar en un entorno serrano de gran variedad:

Recorrer el Circuito 1 por la Costanera del río Panaholma, de dos horas de duración y baja dificultad, entre balnearios y vegetación nativa.

Hacer el Circuito 2 al Cerro de la Gloria, de tres horas, con cascadas naturales, mina de cristal de cuarzo y una gruta con talla de madera en honor al Santo Brochero.

Completar el Circuito 3 hacia la Cuesta de Altautina, de cuatro horas, con visita a la Capilla de Altautina, el horno de cal, casas históricas y minas de berilo, a unos 37 kilómetros del centro.

Recorrer el Circuito 4 por la Cuesta Vieja de Brochero, de cuatro horas desde la Plaza Centenario hasta Panaholma, pasando por el Acueducto de los Chiflones y un criadero de cabras.

Realizar cicloturismo por alguno de los recorridos habilitados: hacia Mina Clavero (7 km), Nono (10 km), La Gloria (24 km), Ciénaga de Allende (38 km) o el Camino del Peregrino (28 km), entre otros.

Bañarse en los balnearios de la Costanera Norte: Costa Azul y Playas Doradas, con arenas finas y aguas poco profundas ideales para familias.

Disfrutar del balneario Municipal, que forma un diquecito con cascadas y ollas para nadadores más experimentados.

Visitar los balnearios de la Costanera Central: Bajada de Gabriel, El Pocito y Los Cedros, este último escenario de kayak y eventos nocturnos.

Explorar los espacios de la Costanera Sur: Los Cajones, donde se unen los ríos Panaholma y Mina Clavero; Los Elefantes, con grandes paredes de granito y ollas profundas; y Las Vertientes con playas y abundante vegetación. Cura Brochero Córdoba Turismo Cómo llegar a Villa Cura Brochero El acceso más habitual desde Córdoba capital es en auto tomando la Ruta Nacional 20 hacia Villa Carlos Paz y continuando por la Ruta Nacional 38 hacia el sur hasta empalmar con la Ruta Provincial 15, que atraviesa el Valle de Traslasierra hasta la localidad. También existen servicios regulares de colectivo desde la Terminal de micros de Córdoba con destino a Villa Cura Brochero y otras localidades del valle.