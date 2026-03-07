7 de marzo de 2026 Inicio
Conocé Córdoba en 2026: el destino donde el campo abraza a las sierras

El valle cordobés está repleto de atracciones rústicas perfectas para descansar mirando el paisaje serrano. Este es uno de los destinos más pintorescos y menos conocidos de Traslasierra.

Por
Córdoba: el pueblo de Las Rabonas

Córdoba: el pueblo de Las Rabonas, perfecto para descansar en marzo 2026. 

Traslasierra.com

  • Las Rabonas es un pueblo tranquilo del Valle de Traslasierra que da a las Sierras Grandes.

  • La localidad se ubica a unos 160 kilómetros de Córdoba capital y muy cerca del Dique La Viña, uno de los principales atractivos de la zona.

  • Entre las actividades más populares del pueblo se destacan el kayak, la pesca y el senderismo por las sierras.

  • Se puede llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires o desde Córdoba capital atravesando el Camino de las Altas Cumbres, hasta conectar con la Ruta Provincial 14.

En el corazón del valle cordobés de Traslasierra, el pequeño pueblo de Las Rabonas se convirtió en uno de esos destinos ideales para bajar un cambio. Rodeado de sierras, arroyos y paisajes abiertos, este rincón combina el ritmo tranquilo del campo con lo imponente de las sierras.

La postal que define al lugar es bastante clara: la llanura se encuentra de golpe con las Sierras Grandes, creando un paisaje que mezcla horizontes amplios con relieves y colores marrones y verdes. La cercanía del Dique La Viña, uno de los embalses más importantes de la provincia, es el protagonista de muchas de las actividades turísticas.

Las Rabonas, con una arquitectura sencilla, calles tranquilas y un entorno natural privilegiado, se posiciona como un refugio perfecto para quienes buscan descansar, disfrutar del aire libre y escapar del ritmo alocado de la ciudad.

las rabonas, córdoba (5)
las rabonas en córdoba

las rabonas en córdoba

Dónde queda Las Rabonas

Las Rabonas está ubicado en el reconocido Valle de Traslasierra, a unos 160 kilómetros de la Córdoba capital. El pueblo se encuentra sobre la Ruta Provincial 14, entre las localidades de Nono y Los Hornillos. Esa ubicación estratégica lo convierte en un buen punto de partida para recorrer distintos rincones de Traslasierra, una región famosa por sus ríos, senderos serranos y pueblos pintorescos.

las rabonas, córdoba (3)
córdoba

córdoba

Qué puedo hacer en Las Rabonas

La cercanía con el Dique La Viña abre la puerta a actividades en el agua; se puede hacer kayak, canotaje o navegación a vela en embarcaciones sin motor, una modalidad del lugar para preservar la calma y el silencio del entorno y no alterar su ecosistema. También es un buen lugar ideal para la pesca deportiva, especialmente de pejerrey. Para quienes prefieren caminar existen senderos que recorren los bordes de arroyos y las zonas serranas más pintorescas.

Entre los circuitos más elegidos para pasear están Ojo de Agua y Sierras Embrujadas, dos espacios ideales para trekking de baja o media dificultad con vistas panorámicas del valle. Durante el verano, otra propuesta muy elegida por familias es el parque acuático Valle Encantado, que cuenta con piletas, toboganes, juegos infantiles y espacios de descanso con vista a las sierras.

las rabonas, córdoba (4)

Cómo llegar a Las Rabonas

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar a Las Rabonas en auto, el viaje es de aproximadamente 840 kilómetros. El recorrido más habitual consiste en llegar primero a la ciudad de Córdoba y luego cruzar las sierras por el famoso Camino de las Altas Cumbres, hasta empalmar con la Ruta Provincial 14 rumbo a Traslasierra. También existen micros de larga distancia desde Retiro o Liniers y llegan directamente a la terminal del pueblo. Otra opción es volar hasta Córdoba capital y desde ahí continuar por tierra.

