- El 19 de marzo se perfecciona la Luna nueva en Piscis del 19 de marzo de 2026, uno de los eventos astrológicos más importantes del mes.
- El novilunio ocurre en el grado 28 de Piscis, una zona final del zodíaco que habla de cierre de ciclo y transición energética.
- Las lunas nuevas marcan inicios y momentos de siembra, pero en Piscis el proceso comienza desde el mundo interior, la intuición y la sensibilidad.
- Este evento invita primero a soltar, cerrar procesos emocionales y limpiar energías del pasado.
¿Cómo impacta la Luna nueva de marzo en todos los signos?: el 19 de marzo se perfecciona el novilunio que abre un nuevo ciclo emocional y espiritual. Al producirse en el grado 28 de Piscis, uno de los últimos del zodíaco, esta lunación tiene una energía muy especial.