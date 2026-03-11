11 de marzo de 2026 Inicio
El novilunio funciona como un puente energético entre el final de un ciclo y el inicio de otro. Primero invita a cerrar, soltar y sanar; luego, con el ingreso del Sol en Aries, la energía cambia y comienza un nuevo capítulo del año astrológico.

  • El 19 de marzo se perfecciona la Luna nueva en Piscis del 19 de marzo de 2026, uno de los eventos astrológicos más importantes del mes.
  • El novilunio ocurre en el grado 28 de Piscis, una zona final del zodíaco que habla de cierre de ciclo y transición energética.
  • Las lunas nuevas marcan inicios y momentos de siembra, pero en Piscis el proceso comienza desde el mundo interior, la intuición y la sensibilidad.
  • Este evento invita primero a soltar, cerrar procesos emocionales y limpiar energías del pasado.

¿Cómo impacta la Luna nueva de marzo en todos los signos?: el 19 de marzo se perfecciona el novilunio que abre un nuevo ciclo emocional y espiritual. Al producirse en el grado 28 de Piscis, uno de los últimos del zodíaco, esta lunación tiene una energía muy especial.

En astrología, las lunas nuevas funcionan como momentos de siembra. Pero en el signo pisiano, esa siembra no siempre ocurre de forma visible o inmediata. Primero invita a soltar, limpiar emociones y escuchar la intuición, para luego abrir espacio a lo nuevo.

Además, esta lunación ocurre justo antes de otro evento clave: el Ingreso del Sol en Aries, que se produce el 20 de marzo y marca el inicio del año astrológico. Por eso, el clima energético de estos días puede sentirse como un verdadero portal entre el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.

Piscis

Cómo puede impactar esta luna nueva en cada signo

Aries

  • Para Aries, esta luna nueva activa el mundo interior. Puede ser un momento para cerrar etapas emocionales, descansar y escuchar más profundamente lo que necesita el alma antes de comenzar el nuevo ciclo personal que llegará con el ingreso del Sol a su signo.

Tauro

  • Tauro puede sentir que esta lunación abre un nuevo capítulo en su vida social o en proyectos colectivos. También puede traer nuevas conexiones, amistades o sueños que empiezan a tomar forma.

Géminis

  • Para Géminis, la energía se activa en el plano profesional y de propósito. Esta luna nueva puede marcar el comienzo de una etapa diferente en la forma de proyectarse, trabajar o mostrar talentos.

Cáncer

  • Cáncer recibe una energía expansiva. Pueden aparecer ganas de aprender algo nuevo, viajar, estudiar o abrir la mente a otras perspectivas de vida.

Leo

  • Para Leo, esta lunación moviliza transformaciones emocionales profundas. Puede ser un momento para dejar atrás situaciones que ya no tienen lugar en la nueva etapa que comienza.

Virgo

  • Virgo puede experimentar cambios o nuevos comienzos en el plano de las relaciones. Esta luna nueva invita a revisar vínculos, acuerdos y formas de compartir con los demás.

Libra

  • En Libra, la energía se enfoca en la rutina y la vida cotidiana. Puede ser un momento ideal para iniciar nuevos hábitos o reorganizar la manera de trabajar y administrar el tiempo.

Escorpio

  • Para Escorpio, esta luna nueva activa la creatividad, el disfrute y la expresión personal. Es una energía que puede traer nuevos romances, proyectos creativos o ganas de conectar con el placer.

Sagitario

  • Sagitario puede sentir esta lunación en el plano del hogar y la vida familiar. Es un buen momento para cerrar asuntos del pasado y comenzar una nueva etapa emocional.

Capricornio

  • Para Capricornio, la luna nueva impulsa nuevas ideas, conversaciones y decisiones importantes. Puede marcar el inicio de proyectos vinculados con la comunicación o el aprendizaje.

Acuario

  • Acuario recibe una energía que se relaciona con el valor personal y los recursos. Es un momento para sembrar nuevas intenciones en torno a la seguridad, el trabajo o la estabilidad material.

Piscis

  • Piscis es el signo protagonista de esta lunación. La luna nueva en su signo abre un nuevo ciclo personal que puede traer cambios de rumbo, nuevas decisiones y una renovación profunda de identidad.

