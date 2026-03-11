Cómo impacta la Luna nueva de marzo en todos los signos El novilunio funciona como un puente energético entre el final de un ciclo y el inicio de otro. Primero invita a cerrar, soltar y sanar; luego, con el ingreso del Sol en Aries, la energía cambia y comienza un nuevo capítulo del año astrológico. Por + Seguir en







¿Cómo impacta la Luna nueva de marzo en todos los signos?

El 19 de marzo se perfecciona la Luna nueva en Piscis del 19 de marzo de 2026, uno de los eventos astrológicos más importantes del mes.

El novilunio ocurre en el grado 28 de Piscis, una zona final del zodíaco que habla de cierre de ciclo y transición energética.

Las lunas nuevas marcan inicios y momentos de siembra, pero en Piscis el proceso comienza desde el mundo interior, la intuición y la sensibilidad.

Este evento invita primero a soltar, cerrar procesos emocionales y limpiar energías del pasado. ¿Cómo impacta la Luna nueva de marzo en todos los signos?: el 19 de marzo se perfecciona el novilunio que abre un nuevo ciclo emocional y espiritual. Al producirse en el grado 28 de Piscis, uno de los últimos del zodíaco, esta lunación tiene una energía muy especial.

En astrología, las lunas nuevas funcionan como momentos de siembra. Pero en el signo pisiano, esa siembra no siempre ocurre de forma visible o inmediata. Primero invita a soltar, limpiar emociones y escuchar la intuición, para luego abrir espacio a lo nuevo.

Además, esta lunación ocurre justo antes de otro evento clave: el Ingreso del Sol en Aries, que se produce el 20 de marzo y marca el inicio del año astrológico. Por eso, el clima energético de estos días puede sentirse como un verdadero portal entre el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.

Piscis Cómo puede impactar esta luna nueva en cada signo Aries

Para Aries, esta luna nueva activa el mundo interior. Puede ser un momento para cerrar etapas emocionales, descansar y escuchar más profundamente lo que necesita el alma antes de comenzar el nuevo ciclo personal que llegará con el ingreso del Sol a su signo. Tauro