Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días: cuál es

Estas jornadas no laborables se ubican cerca de asuetos nacionales para extender el descanso y potenciar el movimiento turístico en distintos destinos de Argentina.

  • El ultimo miercoles de marzo de 2026 será feriado en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada conmemora el aniversario fundacional del partido de Las Flores.
  • También habrá celebraciones en La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor).
  • El asueto alcanzará principalmente a empleados del sector público y sucursales del Banco Provincia en esas localidades.

Este feriado sorpresa se pega al fin de semana largo de marzo 2026 y extiende los días: un nuevo asueto confirmado para este mes se suma al puente turístico por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y podría alargar el descanso hasta cinco fechas consecutivas para algunos trabajadores. ¿Cuál es?

¿Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?
En ciertas localidades el asueto del último miércoles del tercer mes anual extiende el descanso, lo que puede generar varias jornadas libres sin actividad laboral.

En el calendario oficial de Argentina, los feriados con fines turísticos son periodos no laborables que el Gobierno establece para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno. A diferencia de los nacionales, estos espacios vacacionales no son obligatorios para el sector privado, por lo que cada empresa puede decidir si se trabaja o no.

Por qué será feriado el 25 de marzo en 2026

El miércoles 25 de marzo de 2026 se declaró asueto administrativo en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires por celebraciones fundacionales. La jornada conmemora principalmente el aniversario de fundación de Las Flores, y también habrá celebraciones en:

  • La Angelita
  • Timote

En estas localidades, el día será no laborable para empleados del sector público y trabajadores de sucursales del Banco Provincia. ¿Habrá fin de semana largo en marzo? Sí. El calendario genera un fin de semana largo de cuatro días a nivel nacional.

Las fechas quedan así:

  • Sábado 21 de marzo
  • Domingo 22 de marzo
  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
  • Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

Entre los principales feriados nacionales del calendario se destacan:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval
  • 24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 3 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El calendario también incluye feriados que pueden trasladarse para generar fines de semana largos:

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo de 2026
  • Viernes 10 de julio de 2026
