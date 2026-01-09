Con un show de Dante Spinetta abrió sus puertas Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata

Bendu Arena celebró su apertura oficial en Mar del Plata con una convocatoria de más de 600 personas, que reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento y el sector empresarial, además de autoridades locales, provinciales y nacionales.
Con más de 600 invitados, el venue se presenta como un nuevo punto de encuentro para la ciudad y la región. La temporada inaugural ya tiene fechas confirmadas, con una propuesta pensada para grandes producciones y experiencias durante todo el año.
Bendu Arena celebró su apertura oficial en Mar del Plata con una convocatoria de más de 600 personas, que reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento y el sector empresarial, además de autoridades locales, provinciales y nacionales.
La noche tuvo como host a Iván de Pineda y contó con invitados como Chechu Bonelli, Mona Gallosi y Marina Moroni. En el plano musical, el evento incluyó un show de Dante Spinetta, un dj set de Tammy B y una fiesta con música a cargo de dj Mami.
Durante la inauguración, los asistentes recorrieron distintos sectores del complejo y vivieron una experiencia diseñada para mostrar el ADN del espacio como una plataforma cultural y social activa durante todo el año.
“BENDU ARENA nace con la idea de ampliar la propuesta de experiencias en Mar del Plata, para generar un lugar vivo, dinámico y conectado con las nuevas formas de encuentro”, expresó Marcelo Sosa, productor general del proyecto.
La temporada inaugural ya está a la venta y promete sumar nuevos anuncios en las próximas semanas. Entre las fechas confirmadas figuran El Mató a un Policía Motorizado (16 de enero), Ciro y Los Persas (24 de enero), La K’onga junto a La Delio Valdez (25 de enero), además de Divididos (6 de febrero), Karina (7 de febrero) y Q’ Lokura (8 de febrero), entre otros.
Según detallaron desde la organización, Bendu Arena cuenta con infraestructura para grandes producciones, con tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD y una propuesta gastronómica integral.
Las entradas para las fechas anunciadas se consiguen a través de las plataformas habilitadas y, como beneficio, Banco Provincia ofrece 4 cuotas sin interés. También se puede seguir la agenda del espacio en las redes sociales y en su sitio oficial.