Con un show de Dante Spinetta abrió sus puertas Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata Con más de 600 invitados, el venue se presenta como un nuevo punto de encuentro para la ciudad y la región. La temporada inaugural ya tiene fechas confirmadas, con una propuesta pensada para grandes producciones y experiencias durante todo el año.







Dante Spinetta en Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata.

Bendu Arena celebró su apertura oficial en Mar del Plata con una convocatoria de más de 600 personas, que reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento y el sector empresarial, además de autoridades locales, provinciales y nacionales.

La noche tuvo como host a Iván de Pineda y contó con invitados como Chechu Bonelli, Mona Gallosi y Marina Moroni. En el plano musical, el evento incluyó un show de Dante Spinetta, un dj set de Tammy B y una fiesta con música a cargo de dj Mami.

Durante la inauguración, los asistentes recorrieron distintos sectores del complejo y vivieron una experiencia diseñada para mostrar el ADN del espacio como una plataforma cultural y social activa durante todo el año.

“BENDU ARENA nace con la idea de ampliar la propuesta de experiencias en Mar del Plata, para generar un lugar vivo, dinámico y conectado con las nuevas formas de encuentro”, expresó Marcelo Sosa, productor general del proyecto.

Bendu Arena Bendu Arena Mar del Plata: grilla de shows 2026 con El Mató, Ciro y Los Persas y más La temporada inaugural ya está a la venta y promete sumar nuevos anuncios en las próximas semanas. Entre las fechas confirmadas figuran El Mató a un Policía Motorizado (16 de enero), Ciro y Los Persas (24 de enero), La K’onga junto a La Delio Valdez (25 de enero), además de Divididos (6 de febrero), Karina (7 de febrero) y Q’ Lokura (8 de febrero), entre otros.