Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata La marca de pesados llega por segundo año consecutivo a la Costa Atlántica y ubica sus camiones a orillas del mar con una propuesta distinta. Por + Seguir en







El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses inauguró su espacio de verano en Playa Varese, Mar del Plata, dando inicio a su segunda temporada consecutiva en la ciudad balnearia bajo el lema #ExtraVerano26.

La propuesta de la marca va más allá de la simple exhibición de productos: además de mostrar su gama completa de camiones Volkswagen y la nueva colección de artículos de estilo de vida (“Lifestyle”), organizó espacios temáticos y actividades pensadas para toda la familia. Entre las experiencias disponibles se destacan zonas de descanso con sillones, estaciones para recarga de yerba y agua caliente, puntos de carga de celulares y atención al cuidado de la piel con entrega gratuita de protector solar. El stand también es pet-friendly, con bebederos de agua fresca para mascotas.

vw-camiones-verano-2026- Acompañando a la pasión por el fútbol que viven los argentinos, la propuesta incluye una cancha de fútbol-tenis en la que se realizan torneos diarios con premios de la marca para quienes participen. Desde la marca destacaron la importancia de este tipo de acercamientos con sus públicos: “Los esperamos nuevamente en la ciudad de Mar del Plata para compartir toda la fuerza que tiene la marca Volkswagen Camiones y Buses y conocer de primera mano a los grandes protagonistas de las rutas de nuestro país”, expresó Ana Laura Zotti, responsable de Marketing de Volkswagen Camiones y Buses.

Además de las experiencias abiertas al público general, clientes y usuarios de camiones y buses Volkswagen tienen acceso a beneficios exclusivos, como la posibilidad de reservar un día de carpa en el Balneario Bahía Varese con acceso completo a todas las actividades del espacio. Este beneficio requiere inscripción previa a través del sitio oficial de la marca.

vw-camiones-verano-2026-1- Dónde se ubica y horarios El stand, de 500 metros cuadrados, se encuentra ubicado en la rambla de Playa Varese y está abierto al público desde el 2 de enero hasta el 1 de febrero, en el horario de 12:00 a 19:00 hs.