6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata

La marca de pesados llega por segundo año consecutivo a la Costa Atlántica y ubica sus camiones a orillas del mar con una propuesta distinta.

Por
El stand se ubica a metros del mar.

El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses inauguró su espacio de verano en Playa Varese, Mar del Plata, dando inicio a su segunda temporada consecutiva en la ciudad balnearia bajo el lema #ExtraVerano26.

El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.
Te puede interesar:

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

La propuesta de la marca va más allá de la simple exhibición de productos: además de mostrar su gama completa de camiones Volkswagen y la nueva colección de artículos de estilo de vida (“Lifestyle”), organizó espacios temáticos y actividades pensadas para toda la familia. Entre las experiencias disponibles se destacan zonas de descanso con sillones, estaciones para recarga de yerba y agua caliente, puntos de carga de celulares y atención al cuidado de la piel con entrega gratuita de protector solar. El stand también es pet-friendly, con bebederos de agua fresca para mascotas.

vw-camiones-verano-2026-

Acompañando a la pasión por el fútbol que viven los argentinos, la propuesta incluye una cancha de fútbol-tenis en la que se realizan torneos diarios con premios de la marca para quienes participen. Desde la marca destacaron la importancia de este tipo de acercamientos con sus públicos: “Los esperamos nuevamente en la ciudad de Mar del Plata para compartir toda la fuerza que tiene la marca Volkswagen Camiones y Buses y conocer de primera mano a los grandes protagonistas de las rutas de nuestro país”, expresó Ana Laura Zotti, responsable de Marketing de Volkswagen Camiones y Buses.

Además de las experiencias abiertas al público general, clientes y usuarios de camiones y buses Volkswagen tienen acceso a beneficios exclusivos, como la posibilidad de reservar un día de carpa en el Balneario Bahía Varese con acceso completo a todas las actividades del espacio. Este beneficio requiere inscripción previa a través del sitio oficial de la marca.

vw-camiones-verano-2026-1-

Dónde se ubica y horarios

El stand, de 500 metros cuadrados, se encuentra ubicado en la rambla de Playa Varese y está abierto al público desde el 2 de enero hasta el 1 de febrero, en el horario de 12:00 a 19:00 hs.

Noticias relacionadas

Rating Cero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

Christian Petersen recibió el alta médica.

Christian Petersen fue dado de alta tras descompensarse: "Me salvaron la vida"

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Wanda Nara negó la crisis con Martín Migueles: "Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada"

últimas noticias

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. 

Esta planta móvil de la VTV confirmó su apertura en Chascomús: hasta cuándo estará y dónde se encuentra

Hace 7 minutos
play
La emocionante película llegó a Netflix y es furor.

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

Hace 8 minutos
El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Hace 9 minutos
La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

Hace 9 minutos
El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata

Hace 10 minutos