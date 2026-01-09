9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué el descanso nocturno puede ser clave para la longevidad según expertos

Conciliar un buen sueño siempre resultó difícil en la vida moderna, pero en los últimos años se transformó en un desafío diario para millones de personas.

Por
Dormir puede ser un afecto fundamental para lograr una mejor longevidad.

Dormir puede ser un afecto fundamental para lograr una mejor longevidad.

Freepik
  • El sueño profundo activa procesos de reparación celular y limpieza cerebral que protegen la salud cognitiva a largo plazo.
  • Dormir bien regula hormonas clave, reduce el estrés metabólico y retrasa el envejecimiento celular.
  • Un descanso de calidad fortalece el sistema inmunológico y previene la inflamación crónica.
  • Respetar el ritmo circadiano mejora la regeneración de tejidos y favorece una mayor longevidad.

El descanso nocturno no representa un simple estado de inactividad, sino un proceso biológico esencial durante el cual el organismo pone en marcha mecanismos de reparación celular y desintoxicación que no operan durante la vigilia. Especialistas en gerontología explican que, en las fases profundas del sueño, el sistema glinfático funciona a pleno para eliminar residuos metabólicos del cerebro, como la proteína beta-amiloide, vinculada al Alzheimer. Esta depuración contribuye a sostener la salud cognitiva a largo plazo, disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y fortalece una mente más resistente al paso del tiempo.

El ejercicio diario es otro pilar en la longevidad. Caminar 30 minutos al día con intensidad, ya sea aumentando la inclinación o el ritmo, ayuda a mantener la salud general.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad reveló cuáles son los hábitos que redujeron su edad biológica: no son complicados

Desde el punto de vista metabólico, la calidad del sueño regula hormonas clave que influyen de manera directa en la longevidad biológica. La falta de descanso modifica la sensibilidad a la insulina y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que acelera el acortamiento de los telómeros, estructuras que funcionan como un reloj celular. Dormir entre siete y ocho horas de manera reparadora favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico y mantiene bajo control los procesos inflamatorios crónicos, evitando el envejecimiento prematuro de órganos vitales y del sistema cardiovascular.

La investigación en longevidad también resalta el rol del ritmo circadiano como eje central del equilibrio general del organismo. Un descanso regular, alineado con los ciclos naturales de luz y oscuridad, optimiza la liberación de melatonina, que además de facilitar el sueño actúa como un potente antioxidante. Al sincronizar el reloj interno, se potencia la regeneración de tejidos y la salud mitocondrial, factores considerados determinantes para no solo vivir más años, sino hacerlo con mayor vitalidad y menor carga de enfermedades crónicas.

Qué importancia tiene el descanso nocturno para la longevidad

El descanso nocturno cumple un rol central en la longevidad, ya que funciona como el principal sistema de reparación biológica del organismo. Durante las etapas de sueño profundo, el cuerpo pone en marcha procesos de regeneración celular y producción de proteínas que no se activan en estado de vigilia. Especialistas en medicina preventiva indican que dormir el tiempo necesario permite al sistema glinfático eliminar toxinas acumuladas en el cerebro a lo largo del día, como la proteína beta-amiloide, un mecanismo clave para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y preservar la plasticidad neuronal con el paso del tiempo.

dormir jubilado

En términos metabólicos y hormonales, un sueño reparador actúa como regulador principal de la esperanza de vida. La falta de descanso altera el metabolismo de la glucosa y eleva el cortisol, la hormona del estrés, lo que acelera el acortamiento de los telómeros, estructuras celulares asociadas a la edad biológica. Un descanso nocturno adecuado favorece la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmunológico y disminuye la inflamación crónica de bajo grado, un proceso conocido como inflammaging, vinculado al deterioro prematuro de órganos y tejidos.

La conexión entre el sueño y la longevidad también se explica a través del ritmo circadiano. Al respetar los ciclos naturales de luz y oscuridad, el organismo optimiza la producción de melatonina, una hormona que además de inducir el descanso actúa como un potente antioxidante a nivel mitocondrial. Esta protección de las mitocondrias, responsables de la energía celular, resulta esencial para retrasar el desgaste físico y cognitivo. Un descanso reparador no solo extiende la vida, sino que mejora la calidad de los años, con mayor vitalidad y funcionamiento mental.

Noticias relacionadas

La base de una vida prolongada y equilibrada se encuentra en caminar y en las rutinas suaves que se repiten día tras día sin generar desgaste.

Por qué correr rápido no es algo que beneficia la longevidad según un experto

La investigación aporta información que refuerza la idea de que el descanso diario es un pilar que sostiene procesos vitales.

Por qué la falta de sueño podría afectar más a la longevidad que la alimentación y el ejercicio

El pueblo bonaerense fue fundado en 1852. 

Escapadas de Buenos Aires en el verano 2026: el pueblo con casonas viejas y una estación silenciosa

Paisajes marcianos a casi 4.000 metros en el norte argentino.

Turismo en Argentina: la joya norteña oculta a 4.000 metros de altura y es encantadora para el verano 2026

Adiós a los respaldos en 2026: cuál es la nueva tendencia. 

Adiós a los respaldos en las camas: esta es la tendencia que podés sumar a tu habitación

Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 6 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 29 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 40 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 59 minutos
El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre

Hace 1 hora