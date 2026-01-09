Por qué el descanso nocturno puede ser clave para la longevidad según expertos Conciliar un buen sueño siempre resultó difícil en la vida moderna, pero en los últimos años se transformó en un desafío diario para millones de personas. Por + Seguir en







Dormir puede ser un afecto fundamental para lograr una mejor longevidad. Freepik

El sueño profundo activa procesos de reparación celular y limpieza cerebral que protegen la salud cognitiva a largo plazo.

Dormir bien regula hormonas clave, reduce el estrés metabólico y retrasa el envejecimiento celular.

Un descanso de calidad fortalece el sistema inmunológico y previene la inflamación crónica.

Respetar el ritmo circadiano mejora la regeneración de tejidos y favorece una mayor longevidad. El descanso nocturno no representa un simple estado de inactividad, sino un proceso biológico esencial durante el cual el organismo pone en marcha mecanismos de reparación celular y desintoxicación que no operan durante la vigilia. Especialistas en gerontología explican que, en las fases profundas del sueño, el sistema glinfático funciona a pleno para eliminar residuos metabólicos del cerebro, como la proteína beta-amiloide, vinculada al Alzheimer. Esta depuración contribuye a sostener la salud cognitiva a largo plazo, disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y fortalece una mente más resistente al paso del tiempo.

Desde el punto de vista metabólico, la calidad del sueño regula hormonas clave que influyen de manera directa en la longevidad biológica. La falta de descanso modifica la sensibilidad a la insulina y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que acelera el acortamiento de los telómeros, estructuras que funcionan como un reloj celular. Dormir entre siete y ocho horas de manera reparadora favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico y mantiene bajo control los procesos inflamatorios crónicos, evitando el envejecimiento prematuro de órganos vitales y del sistema cardiovascular.

La investigación en longevidad también resalta el rol del ritmo circadiano como eje central del equilibrio general del organismo. Un descanso regular, alineado con los ciclos naturales de luz y oscuridad, optimiza la liberación de melatonina, que además de facilitar el sueño actúa como un potente antioxidante. Al sincronizar el reloj interno, se potencia la regeneración de tejidos y la salud mitocondrial, factores considerados determinantes para no solo vivir más años, sino hacerlo con mayor vitalidad y menor carga de enfermedades crónicas.

Qué importancia tiene el descanso nocturno para la longevidad El descanso nocturno cumple un rol central en la longevidad, ya que funciona como el principal sistema de reparación biológica del organismo. Durante las etapas de sueño profundo, el cuerpo pone en marcha procesos de regeneración celular y producción de proteínas que no se activan en estado de vigilia. Especialistas en medicina preventiva indican que dormir el tiempo necesario permite al sistema glinfático eliminar toxinas acumuladas en el cerebro a lo largo del día, como la proteína beta-amiloide, un mecanismo clave para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y preservar la plasticidad neuronal con el paso del tiempo.

dormir jubilado Freepik En términos metabólicos y hormonales, un sueño reparador actúa como regulador principal de la esperanza de vida. La falta de descanso altera el metabolismo de la glucosa y eleva el cortisol, la hormona del estrés, lo que acelera el acortamiento de los telómeros, estructuras celulares asociadas a la edad biológica. Un descanso nocturno adecuado favorece la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmunológico y disminuye la inflamación crónica de bajo grado, un proceso conocido como inflammaging, vinculado al deterioro prematuro de órganos y tejidos.