Estiman que las exportaciones mineras superarán los u$s9.000 millones en 2026

Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señala que los envíos al exterior del sector aumentarían un 50% en relación al 2025.

Las exportaciones mineras de Argentina podrían superar los u$s$9.000 millones en 2026, siguiendo con el buen rendimiento generado el año pasado, según reveló el último Resumen Productivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

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El reporte destacó que la minería reafirmó su rol como motor de la economía nacional durante 2025, al precisar que las exportaciones del sector alcanzaron los u$s6.075 millones , lo que representó un crecimiento del 31% respecto a 2024 y acumuló cinco años seguidos de expansión.

Asimismo, resaltó la solvencia del sector en el balance comercial, al puntualizar que mientras las mineras exportaron por más de u$s6.000 millones, solo realizaron importaciones por u$s202 millones en el mismo período.

Además, la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería creció un 27% en 2025 y un 88% con relación al 2023 , alcanzando un stock histórico de u$s7.645 millones al cierre del año pasado. Además, si se compara el último trimestre del 2025 con el mismo período del 2017, el crecimiento asciende a 202%.

Las proyecciones que trazó el informe para el actual calendario son aún más ambiciosas. Se estima que las ventas al exterior crezcan más de un 50% este año y alcancen u$s9.115 millones.

De esta manera, la minería se posicionaría como responsable de más del 10% de las exportaciones totales de Argentina. Esto significa que, junto al agro y la energía, el sector será un contribuyente neto vital para la balanza comercial.

El informe identifica dos dinámicas distintas que conviven en la industria, al exponer la situación del oro y la plata en contracara con el litio, advirtiendo que los matices "ponen en riesgo la consolidación de la minería como pilar de las exportaciones argentinas".

El litio se ha convertido en el principal motor de crecimiento estructural. En 2025, la producción saltó un 56%. Para 2026, se espera que el litio combine un aumento de volumen con una mejora en los precios, lo que podría disparar sus exportaciones un 181% interanual, generando un ingreso de u$s2.559 millones.

En cuanto al oro y la plata, los metales preciosos enfrentan una caída en sus niveles de producción debido al agotamiento natural de yacimientos maduros. Sin embargo, el ingreso de divisas sigue creciendo gracias al salto en los precios internacionales. Se proyecta que este año el oro aporte u$s5.129 millones y la plata u$s1.172 millones.

A pesar del optimismo, los expertos de CAEM señalaron que se debe tener en cuenta la "dinámica de elevados precios internacionales, apuntalados por una serie de factores disruptivos en el escenario internacional que van cambiando constantemente".

De esta manera, remarcaron que “el optimismo sobre estas proyecciones debe tomarse con cautela, reconociendo que una parte del salto exportador obedece a un efecto precio muy relevante en los metales preciosos”.