Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Estos contenedores de líquidos suelen tardar muchísimo tiempo en degradarse, por lo que es mejor darle una segunda oportunidad y reutilizarlos de otra manera.

Por
Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Los bidones de plástico representan uno de los envases más utilizados en el mundo. Estos recipientes se emplean principalmente para almacenar líquidos. La reutilización de estos contenedores ofrece oportunidades creativas para el hogar. El reciclaje de bidones contribuye al cuidado del medio ambiente y promueve hábitos sostenibles.

La degradación de los envases plásticos puede extenderse por siglos. Los bidones de plástico requieren hasta 500 años para descomponerse completamente. Esta característica los convierte en candidatos ideales para proyectos de reciclaje. La transformación de estos recipientes en objetos útiles reduce el impacto ambiental.

Cómo podés reciclar los bidones de agua de una forma innovadora

La creatividad en el reciclaje permite dar nueva vida a materiales que tardan siglos en degradarse. Estas ideas ofrecen soluciones prácticas para reutilizar bidones plásticos en el hogar.

Canasto decorativo

La cuenta de TikTok Crear con ilusión propuso una solución creativa para bidones medianos. Este proyecto requiere un bidón de tamaño mediano y una madeja de hilo de algodón. El proceso comienza con el corte del bidón por la mitad usando un cutter. La parte inferior del bidón sirve como base para el canasto.

El procedimiento continúa con la aplicación de pegamento alrededor del borde cortado. El hilo de algodón se corta en tiras y se pega sobre el bidón. Un círculo de tela de yute se adhiere al fondo del bidón para dar acabado. El entrelazado del hilo de algodón alrededor del bidón completa la estructura básica. La decoración interior con tela blanca y la base con tela de yute finalizan el proyecto. La incorporación de flores o plantas artificiales añade un toque decorativo al canasto.

canastos

Maceta reciclada

El canal de YouTube Graciela Herman Manualidades y Reciclados sugirió un método para crear macetas con bidones blandos. Este procedimiento requiere la perforación del centro del bidón usando cinta adhesiva. La colocación de corchos en el exterior permite la estabilidad de la maceta.

bidones

