¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso

La indumentaria de bebé queda chica en poco tiempo, pero no tiene por qué acumularse en el placard. Descubrí ideas simples para reciclarla, transformarla o donarla y darle una segunda vida útil.

Por
Cada año, toneladas de textiles terminan en la basura. Reutilizar la indumentaria infantil no solo ayuda al planeta, sino que también puede convertirse en un ahorro para las familias y una oportunidad de crear objetos útiles o recuerdos con valor sentimental. ¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso.

Conocé los tips para que tu ropa en desuso tenga una segunda vida y no contamine el Medio Ambiente
Si no querés transformarla en nuevas prendas, una alternativa muy valiosa es donar la ropa de bebé en buen estado. Muchas fundaciones, ONGs y grupos comunitarios reciben este tipo de vestimenta. También podés llevarla a hospitales, parroquias o sumarte a campañas solidarias de tu barrio, donde seguramente habrá familias que la necesiten.

El rápido crecimiento de los niños no tiene por qué convertirse en pilas de prendas sin destino. Con creatividad, sus piezas indumentarias pueden transformarse, donarse o convertirse en recuerdos únicos. Además de ahorrar dinero, estarás aportando a un consumo más responsable y respetuoso con el medioambiente.

ropa bebe

Esta es la mejor manera para reciclar la ropa de bebé

1. Bodies que se convierten en remeras

Si el body queda corto, podés cortar la parte inferior y hacer un dobladillo. Así, en pocos minutos se transforma en una camiseta cómoda para seguir usando.

2. Pantalones que se vuelven shorts

Cuando los pantalones quedan al tobillo, solo hay que recortar y coser el borde para crear un short ideal para el verano.

3. Vestidos que se transforman en blusas

Los vestidos pequeños pueden cortarse a la altura de la cintura y convertirse en blusas frescas, fáciles de combinar con otra prenda.

4. Baberos y trapitos con retazos

Las prendas demasiado gastadas pueden reciclarse como baberos, trapitos de limpieza o pañuelos. Una forma simple de aprovechar al máximo cada tela.

5. Mantas, cojines o muñecos

Con varias prendas podés coser patchworks y armar mantitas, almohadones o incluso muñecos de tela que se convierten en recuerdos entrañables.

