7 de abril de 2026 Inicio
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Cómo hacer unas ricas empanadas en la air fryer en solo 15 minutos

Una alternativa más liviana permite lograr una textura crocante en menos tiempo, manteniendo el sabor tradicional con un método moderno.

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Empanadas crocantes en freidora de aire listas en minutos.

Empanadas crocantes en freidora de aire listas en minutos.

  • La freidora de aire permite cocinar empanadas en menor tiempo que el horno tradicional, reduciendo el uso de aceite sin modificar la receta base.

  • La preparación mantiene los ingredientes clásicos como carne, cebolla y huevo duro, con un proceso simple que no requiere cambios complejos.

  • El método combina rapidez y practicidad, ya que las empanadas pueden estar listas en aproximadamente 15 minutos con un resultado crocante.

  • Esta técnica ofrece una opción más liviana para una comida casera, adaptándose tanto a almuerzos como a cenas rápidas sin resignar sabor.

Las empanadas pueden prepararse en poco tiempo utilizando la freidora de aire, un método que permite obtener un resultado crocante en solo 15 minutos sin recurrir a frituras tradicionales. Esta alternativa combina practicidad con una cocción más rápida, manteniendo las características esenciales de este plato.

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En la mesa argentina, este tipo de preparación es habitual, aunque su versión frita suele implicar un mayor contenido de grasas. Frente a esto, la incorporación de nuevas tecnologías de cocina ofrece opciones que modifican la cocción sin alterar la esencia de la receta.

La freidora de aire se posiciona como una herramienta eficiente para este tipo de elaboraciones, ya que permite reducir tiempos y simplificar procesos. Además, no requiere ajustes complejos, lo que facilita su implementación en la cocina diaria.

Empanadas en air fryer 2
En gastronomía, la freidora de aire permite preparar empanadas con menor contenido graso, manteniendo una textura crocante y reduciendo los tiempos de cocción.

En gastronomía, la freidora de aire permite preparar empanadas con menor contenido graso, manteniendo una textura crocante y reduciendo los tiempos de cocción.

Cómo hacer empanadas en la freidora de aire en solo 15 minutos

El procedimiento mantiene la estructura tradicional de la receta, con una preparación sencilla y una cocción breve que permite obtener empanadas listas en pocos minutos.

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas
  • 300 g de carne picada (puede reemplazarse por pollo o verduras)
  • 1 cebolla picada
  • 1 huevo duro picado
  • Sal, pimienta y condimentos a gusto
Empanadas en air fryer
Este método adapta recetas tradicionales sin modificar ingredientes clave, logrando una opción más liviana y práctica para comidas caseras.

Este método adapta recetas tradicionales sin modificar ingredientes clave, logrando una opción más liviana y práctica para comidas caseras.

Preparación

  1. Sofreír la cebolla hasta que esté transparente.
  2. Agregar la carne y cocinar hasta dorar, condimentar a gusto.
  3. Incorporar el huevo duro picado y mezclar bien.
  4. Rellenar las tapas de empanada y cerrarlas con repulgue.
  5. Colocar en la freidora de aire precalentada a 180 °C.
  6. Cocinar entre 10 a 15 minutos.

En esta instancia, la cocción en freidora de aire permite alcanzar una textura crocante sin necesidad de utilizar aceite, lo que reduce el contenido graso en comparación con la fritura tradicional. El tiempo breve de preparación se combina con una ejecución simple, ideal para resolver comidas en pocos minutos.

El resultado final conserva el sabor característico de las empanadas, con una superficie dorada y un interior jugoso, demostrando que la adaptación de recetas clásicas puede lograrse sin alterar su identidad original.

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