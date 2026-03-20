Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos Una entrada sofisticada y exprés para sorprender en una picada o una reunión con amigos. Por + Seguir en







Una receta fácil para preparar en la airfryer.

La receta de champiñones rellenos es fácil de preparar, lleva pocos ingredientes y no demanda mucho tiempo. Aprovechá la tecnología de la freidora para concentrar los sabores en la cocción sin usar grasas innecesarias. La clave está en rellenar las cabezas generosamente y coroná con un queso que funda bien, como parmesano o reggianito. Cociná a 180 °C durante solo 10 minutos para lograr una textura tierna y un dorado perfecto. Encontrar la entrada perfecta para una cena o una picada con amigos puede ser un desafío. Para quienes buscan un plato rico, con buena presentación, pero que no demande horas de preparación en la cocina, los champiñones rellenos son una gran opción.

La air fryer es la aliada perfecta para esta receta porque logra concentrar los sabores del relleno y dorar el queso rápidamente, sin necesidad de encender el horno grande. Gracias a la freidora de aire, esta comida puede prepararse en una fracción del tiempo tradicional, logrando una textura ideal: champiñones tiernos y un relleno gratinado y sabroso.

Además, al cocinar con aire caliente, los champiñones mantienen su forma y no absorben grasas innecesarias. Es una opción versátil que podés adaptar con lo que tengas en la heladera y es un éxito garantizado.

Cómo hacer champiñones rellenos en la freidora de aire Champiñones Si se busca una receta sencilla y deliciosa para preparar algo diferente, surgen los tradicionales champiñones al ajillo con jamón y ajo que Karlos Arguiñano presenta. Freepik La receta de los champiñones rellenos es una entrada demasiado fácil de preparar. La clave está en un buen salteado para el relleno y el toque final del gratinado. A continuación, te presentamos la lista de ingredientes y el paso a paso detallado para que te salgan perfectos en tu freidora de aire.

Ingredientes Champiñones frescos grandes. Cantidad a gusto (calculá 2 o 3 por persona).

Cantidad a gusto (calculá 2 o 3 por persona). Espinaca hervida y bien escurrida.

hervida y bien escurrida. Vegetales para el salteado como cebolla, puerro, morrón rojo y ajo.

Nueces picadas.

Queso rallado. Recomendable uno que funda bien, tipo parmesano o reggianito.

Recomendable uno que funda bien, tipo parmesano o reggianito. Sal y pimienta a gusto. Preparación Limpiá los champiñones con un paño húmedo (evitá mojarlos mucho). Retirales los tallos con cuidado para no romper las cabezas. Reservá tanto las cabezas como los tallos. Salpimentá el interior de las cabezas de los champiñones. Picá finamente los tallos que reservaste. En una sartén, hacé un salteado con la cebolla, el puerro, el morrón, el ajo y los tallos picados hasta que estén tiernos. En un bol, combiná el salteado de vegetales con la espinaca hervida, asegurándote de que no tenga agua, las nueces picadas y un poco de queso rallado para ligar. Rellená generosamente cada cabeza de champiñón con esta mezcla. Agregá un poco más de queso rallado por encima de cada champiñón relleno para lograr un buen gratinado. Colocá los champiñones en la cesta de la freidora de aire, sin encimarlos. Cocinalos a 180 °C durante 8 a 10 minutos, o hasta que el queso esté dorado y el champiñón tierno.