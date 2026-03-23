La receta más fácil de nuggets de pollo crujientes para hacer en la air fryer El paso a paso para preparar nuggets en casa, en 10 minutos y con pocos ingredientes. Es una preparación sencilla, perfecta para cocineros principiantes. Por + Seguir en







Nuggets de pollo en air fryer.

Hacer los nuggets en casa es una alternativa más saludable que los congelados al evitar el exceso de grasas.

El uso de queso crema y pan de molde en la mezcla garantiza un interior tierno y cremoso.

Es fundamental procesar bien el pollo y mezclarlo con la leche y el pan para lograr una masa homogénea.

Con solo 10 minutos a 175 °C en la airfryer, los nuggets quedan dorados y perfectamente cocidos por dentro. Los nuggets de pollo son un clásico irresistible que le gusta a todo el mundo, desde los más chicos hasta los grandes. Pueden ser un snack rápido, una entrada o un acompañamiento para resolver el menú en pocos minutos.

Muchas veces, los productos congelados suelen tener exceso de grasa, por eso, hacerlos en casa puede ser una opción más saludable. A diferencia de lo que se cree, el procedimiento es sencillo y, gracias a la freidora de aire, podemos lograr esa textura crocante característica sin necesidad de sumergirlos en una sartén llena de aceite.

Preparar tus propios nuggets no solo es una opción más saludable, sino que te permite jugar con los sabores y texturas. En esta receta, el secreto de la cremosidad interior está en el queso crema y el pan de molde, que transforman una simple pechuga de pollo en un bocado tierno que se deshace en la boca.

Cómo hacer nuggets de pollo crujientes en la air fryer Esta receta está pensada para 2 personas y se destaca por su dificultad mínima y un resultado profesional.

receta nuggets 2 Ingredientes Pechuga de pollo: 250 gramos (sin piel ni hueso).

Queso crema: 60 gramos

Leche: 60 ml.

Pan de molde blanco: 2 rodajas sin corteza.

Huevo: 1 unidad.

Pan rallado: cantidad necesaria para empanar.

Ajo granulado: 2 gramos

Sal

Aceite de oliva virgen extra en spray. Preparación Limpiá bien la pechuga retirando restos de grasa o tendones. Cortala en cubos de unos dos centímetros y picala. Podés usar una picadora manual o hacerlo a cuchillo bien finito. En un bol, mezclá el pollo picado con la sal, el ajo granulado, el pan de molde troceado, el queso crema y la leche. Integrá todo hasta obtener una pasta homogénea. Si preferís una textura más fina tipo "pasta", podés volver a triturar toda la mezcla junta. Tomá porciones de masa del tamaño de una nuez, hacé una bolita y aplastala ligeramente para darle la forma clásica del nugget. Pasá cada pieza primero por el huevo batido y después por el pan rallado, cubriendo bien toda la superficie. Engrasá ligeramente la cesta de la freidora con un toque de aceite. Colocá los nuggets sin que se toquen entre sí y dales un buen golpe de aceite en spray por encima. Programá la air fryer a 175 °C durante 10 minutos. Van a quedar con un dorado suave y perfectamente cocidos y jugosos por dentro. Servilos calientes con tu salsa favorita.