La receta más fácil de nuggets de pollo crujientes para hacer en la air fryer

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Hacer los nuggets en casa es una alternativa más saludable que los congelados al evitar el exceso de grasas.
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El uso de queso crema y pan de molde en la mezcla garantiza un interior tierno y cremoso.
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Es fundamental procesar bien el pollo y mezclarlo con la leche y el pan para lograr una masa homogénea.
- Con solo 10 minutos a 175 °C en la airfryer, los nuggets quedan dorados y perfectamente cocidos por dentro.
Los nuggets de pollo son un clásico irresistible que le gusta a todo el mundo, desde los más chicos hasta los grandes. Pueden ser un snack rápido, una entrada o un acompañamiento para resolver el menú en pocos minutos.
Muchas veces, los productos congelados suelen tener exceso de grasa, por eso, hacerlos en casa puede ser una opción más saludable. A diferencia de lo que se cree, el procedimiento es sencillo y, gracias a la freidora de aire, podemos lograr esa textura crocante característica sin necesidad de sumergirlos en una sartén llena de aceite.
Preparar tus propios nuggets no solo es una opción más saludable, sino que te permite jugar con los sabores y texturas. En esta receta, el secreto de la cremosidad interior está en el queso crema y el pan de molde, que transforman una simple pechuga de pollo en un bocado tierno que se deshace en la boca.
Cómo hacer nuggets de pollo crujientes en la air fryer
Esta receta está pensada para 2 personas y se destaca por su dificultad mínima y un resultado profesional.