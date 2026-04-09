9 de abril de 2026 Inicio
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La receta ideal para la merienda: cómo preparar unos bombones de coco sin azúcar

La receta perfecta para quienes buscan una opción dulce, saludable y exprés. Paulina Cocina recrea el sabor de los clásicos brasileños sin necesidad de cocción ni ingredientes refinados.

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Receta fácil y saludable: bombones de coco. 

Receta fácil y saludable: bombones de coco. 

  • La receta utiliza solo cinco elementos básicos como leche en polvo y coco rallado.
  • La combinación de leche en polvo y coco recrea la cremosidad de la leche condensada, logrando bombones suaves que se deshacen en la boca.
  • La masa debe reposar unos minutos en la heladera para que el coco se hidrate y la mezcla tome la consistencia necesaria para el armado.
  • Las bolitas se terminan con un rebozado de coco rallado y deben mantenerse refrigeradas para preservar su textura cremosa y fresca.

Paulina Cocina volvió a sorprender con una propuesta que resuelve las ganas de algo dulce en cuestión de minutos. Estos bombones de coco sin azúcar son la alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Esta versión casera requiere solo tres ingredientes.
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Con una lista de tan solo 5 ingredientes y un procedimiento que no requiere horno ni hornallas, se presentan como un snack nutritivo y saciante perfecto para cualquier momento del día. Como resultado final de la receta se obtienen unas bolitas suaves que se deshacen en la boca.

La clave de este postre es la simpleza. Al no llevar harinas ni azúcares agregados, el protagonismo se lo llevan el coco y el toque cítrico del limón. Es una receta ideal para hacer con los más chicos de la casa.

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Yo no me esperaba esto. Hice estos bombones de coco y leche en polvo, quería hacer bombones sin azúcar, y la cuestión es que me sorprendieron de lo RICOS que quedaron INGREDIENTES: bombones de coco rallado 1 vaso de leche en polvo 1/2 vaso de coco rallado 1 cdita de edulcorante, acá @_hileret por siempre Jugo y ralladura de un limón Chorrito de agua Obvio que las recetas con coco no fallan igual, pero estos bombones fáciles me dejaron contenta hasta escondí algunos para que me queden a mi sola BUENO escuchen y no juzguen!!! Chau hagan estos bombones de coco y limón porfa, los quiero #recetaconcoco #bombonesdecoco #recetaconlecheenpolvo #bombonessinazucar #recetadulcesinazucar"
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Los ingredientes para preparar los bombones de coco

  • 1 vaso de leche en polvo.
  • 1/2 vaso de coco rallado (más un extra para rebozar).
  • 1 cucharadita de edulcorante en polvo.
  • Jugo y ralladura de un limón.
  • Un chorrito de agua (solo si es necesario para unir).

Cómo preparar los bombones de coco

  1. En un recipiente amplio, colocar la leche en polvo junto con el medio vaso de coco rallado. Mezclar bien ambos ingredientes para que queden distribuidos de forma pareja.
  2. Añadir el edulcorante en polvo, la ralladura y el jugo de limón. El cítrico no solo aporta sabor, sino que ayuda a hidratar los ingredientes secos.
  3. Mezclar enérgicamente. Si notas que la preparación está muy arenosa, agregar un chorrito de agua muy pequeño hasta formar una masita maleable que no se pegue excesivamente a los dedos.
  4. Llevar la masa a la heladera por unos minutos. Este paso es fundamental para que el coco se hidrate bien y la leche en polvo tome consistencia, facilitando el armado de los bombones.
  5. Una vez fría la masa, tomar pequeñas porciones y formar bolitas con las palmas de las manos.
  6. Pasar cada bolita por un plato con coco rallado extra para darles una terminación profesional y evitar que se peguen entre sí.
  7. Mantener en la heladera hasta el momento de servir para disfrutar de su textura cremosa y fresca.
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