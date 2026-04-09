La receta ideal para la merienda: cómo preparar unos bombones de coco sin azúcar

- La receta utiliza solo cinco elementos básicos como leche en polvo y coco rallado.
- La combinación de leche en polvo y coco recrea la cremosidad de la leche condensada, logrando bombones suaves que se deshacen en la boca.
- La masa debe reposar unos minutos en la heladera para que el coco se hidrate y la mezcla tome la consistencia necesaria para el armado.
- Las bolitas se terminan con un rebozado de coco rallado y deben mantenerse refrigeradas para preservar su textura cremosa y fresca.
Paulina Cocina volvió a sorprender con una propuesta que resuelve las ganas de algo dulce en cuestión de minutos. Estos bombones de coco sin azúcar son la alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.