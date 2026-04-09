La receta ideal para la merienda: cómo preparar unos bombones de coco sin azúcar

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Yo no me esperaba esto. Hice estos bombones de coco y leche en polvo, quería hacer bombones sin azúcar, y la cuestión es que me sorprendieron de lo RICOS que quedaron INGREDIENTES: bombones de coco rallado 1 vaso de leche en polvo 1/2 vaso de coco rallado 1 cdita de edulcorante, acá @_hileret por siempre Jugo y ralladura de un limón Chorrito de agua Obvio que las recetas con coco no fallan igual, pero estos bombones fáciles me dejaron contenta hasta escondí algunos para que me queden a mi sola BUENO escuchen y no juzguen!!! Chau hagan estos bombones de coco y limón porfa, los quiero #recetaconcoco #bombonesdecoco #recetaconlecheenpolvo #bombonessinazucar #recetadulcesinazucar"

View this post on Instagram